Opel Grandland X - 1.2 Turbo 130 KM (MT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem pasujemy spalanie nowego Opla grandland x to mam tutaj pod maską silnik benzynowy 12 Turbo o mocy 30 koni mechanicznych zostawiłem na 95 km na godzinę do 90 i na początku pomiaru średniej prędkości i na koniec pomiarów średnie spalanie przy 95 tym razem do pozostawiony mamy na 144 km obrotomierz Będziemy około 3000 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie wynosi 7 i 1 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło i 7 spalanie na zimnym silniku po pierwszym semestrze 15 i 2 po 2 km 11 i 9 i po 3 kilometrach 10 i 9 Spokojna jazda po mieście 6 dynamiczna jazda po mieście 11 i 4