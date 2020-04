Opel Crossland X 1.2 Ecotec Turbo 110 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #386

cześć Za początek bajka miał Opel Meriva małego fajnego rodzinnego mini vana z pomysłowy nie tylnymi drzwiami masz przyszło psa i powiedziało Ludzie czy wy nie wiecie że minivanów dzisiaj nikt nie kupuje platformy o C3 aircross a Zróbcie z oliwy jakiegoś suva do roboty Trochę mi już od pewnego czasu zamieniają swoje samochody rodzinne na stówy tak było z 5008 tak było Picasso podzieli się też ten pomysłem z Oplem i w ten sposób to z Meriva powstał crossland x ostatnio jeździliśmy Grand London i który też powstał jak współpracy Opla i koncernu psa i dopiero patrząc na crosslanda X możemy docenić jak dobre grandland miał proporcje patrząc na crosslanda X starszego brata podobny krągłości podobne zadziorne spojrzenie i podobnie masywny charakter te cechy Zostały jednak w tym przypadku zaklęty w mniejszym samochodzie przez co Wyglądają trochę zabawnie wrażenie jakby było wyższe niż starsze to dlatego że Krosno chcę zostać suvem a jednocześnie zachować praktyczność minimalna a więc widzimy to wielką przednią szybę kształt dachu który ani zamierza opadać to wciąż musi być sporo miejsca nad głową dla pasażerów siedzących z tyłu do tego zwróć uwagę po mnie Zostało jej największego wyróżnika czyli otwieranych pod prąd drzwi były fajne to już ich nie ma No przecież nie będziemy narzekać że nowy model ma po prostu norma chyba Jeśli chodzi wynosi 18 cm i jest o o a 6 cm więcej niż meriwie swoją drogą jeśli porównujemy w kortlandach Byliśmy pod względem wymiarów to jest on aż o 14 i 70 cm od poprzedniczki węższe czy poczujemy to wewnątrz jak jedziecie miejsca na szerokość nie brakuje również problemu nie będzie tutaj mamy cztery palce wolne przestrzenie Zresztą kształt sugeruje że będzie to raczej z dużym zapasem wymierzone regulujemy siedzisko na wysokość osobno przód osobno tył przód elektrycznie pył na dźwignię znajdziemy też regulację dwuosiowa odcinka lędźwiowego Możemy też wyregulować długość siedziska w połączeniu z kierownicą którą można wyregulować równie Osieki w Całkiem spory w zakresie numer krawiec to odnajduje się u bez większego problemu że przesunę troszkę bliżej O i teraz siedzę jeszcze idealnie Zwróć uwagę że mamy Całkiem spory zakres regulacji zagłówka i jedyne na co masz Narzekać to na dobrą sprawę brak możliwości wyregulowaniem od punktu mocowanie pasa bezpieczeństwa na wysokości tylnej kanapie w pierwsza rzecz która tutaj wymaga pokazania to jest niewielkie światło tych drzwi trochę mało miejsca do tego jeszcze te drzwi nie otwierają się do końca to jest maksymalny kąt otwarcie więc tutaj nie ma za dużo miejsca aby na przykład wyjechać z wielkim obrotowym fotelikiem biorąc pod uwagę że Meriva ostatnia Meriva miała drzwi pod prąd gdzie przestrzenie było całkiem sporo to tutaj panowie to Całkiem spory kontrast ale z kolei jeśli chodzi o przestrzeń dla dwumetrowca zna dwumetrowca No to naprawdę nie ma na co narzekać nad głową mam jeszcze no no i jeden co najmniej pali przestrzeni więc jest naprawdę dobrze no kolana już dotykają ale tapicerka jest miękka i tutaj raczej mogę uznać że jadę to komfortowo więc to jest trochę trochę zaliczony mimo że samochód przecież Wielki nie jest Siada się na prawą stronę ten tunel środkowy no jakiś tam jest Myślę że nie nie przeszkadza w dużym stopniu jest niski chcę i jest w Myślę że na zupełności Okej mamy to jak widać wyjście 12 woltów takie schowek który chyba bardziej Będzie przydatny siedzących mnie z tyłu mamy regulację do zagłówków takim zakresie O tak jak jeździmy teraz to jest prawda pozostaje to jest gówno nad głową 2 mocowanie ISOFIX schowki za fotelami i takie kieszenie w drzwiach no i tyle Jeszcze chyba nie wspomniałem miejsca na stopy tutaj też nie brakuje Zresztą widzicie sami jest dobrze także od strony przestrzeni w środku Myślę że nikt narzekać bo naprawdę będzie jedynie ten krępujący moment wysiadania śniadanie bo tutaj mogło być w świetnej cenie w bagażniku naszego muvo mini vana znajdziemy 410l miejsca na bagaże w tej chwili pokazuje dosyć się egzotyczną konfigurację gdzie mamy oparcie kanapy złożę a jednocześnie podłoga jest w dolnej pozycji pokazuje w ten sposób jak maksymalną głębokość ale oczywiście jeśli chcemy uzyskać na równą podłogę No to musimy w tej sytuacji przestawić pod sorry Możesz to na poziom wyżej i w ten sposób uzyskujemy No prawie że bez progu prawie że płaską powierzchnię w ten sposób możemy na bagażnik w niektórych kwestiach Możemy też dokupić tylną kanapę które będzie przesuwany a wtedy możemy ją przesunąć odrobinę do przodu i powiększyć bez składanie tylnej kanapy pojemność bagażnika z 410 do 520 l średnio szczegóły to mamy to jak widać haczyk po jednej stronie haczyk po drugiej stronie światełko no i chyba tyle jeśli chodzi o wyposażenie bagażnika choć technicznie croissanty IQ ma bardzo wiele wspólnego z Peugeot 2008 czy Citroen C Cross historia z grandland X się powtarza wnętrze w żadnym aspekcie nie przypomina nazwa francuskiej w składnikach Open nadal pozostaje Opla Ma kierownicę dźwignię zmiany biegów IPA sterowanie klimatyzacji jak w każdym innym Oplu sam projekt deski rozdzielczej i również nie pozwoli nam pomylić tego samochodu z żadnym innym producentem na współpracę w PS wskazuje jednak jedna system intellilink r40 to nic innego jak Citroen Connect Navi i System ten jest całkiem sprawny intuicyjny i współpracuje też z telefonami jak widać mamy to epoka Play i Android auto nie ale mimo wszystko trochę mi żal że nie udało się zachować oryginalnego systemu Opla który też był ładny i przejrzysty że zabrakło sprytnego tunelu Centralnego z Belgii bez przesuwnymi półkami z szafkami i tym podobnym teraz mamy standardowe uchwyty na kubki kieszeń na telefon i mały schowek w tylnej części Tomem jakość tworzyw skasowanie i praktyczne schowki zaczynamy od góry konsoli na niej widzimy tokiem fajną fakturę to widać na daszku ale to też się nieźle się ugina pod palcem więc z tej strony i wszystko jest okej tam dalej jest już twardy plastik podobnie tutaj jest na boczkach drzwi nieco niżej widzimy minimalnie uginające się pod palcem i już natomiast na lewym podłokietniku No prawie że twardo praktycznie tutaj pod tym pokryciem który delikatnie się ugina nie ma żadnej pianki więc no niestety lewa ręka będzie cierpieć prawa kolei tutaj jest całkiem komfortowo to jest taki rozkładany bez dalszych żadnych regulacji podłokietnik ale już o wiele bardziej komfortowe idziemy dalej to mamy takie może drogo wyglądające plastik niżej już oczywiście zupełnie twarde tworzywem otwarte tworzywa tutaj z kolei są matowe i tak dalej i tak dalej Myślę że nic szczególnie w tej klasie cenowej ani nie rozczaruje ani nie zaskoczy jeśli chodzi o jakość pasowanie Możemy zacząć od drzwi szarpie za uchwyty wszy po prawej stronie również wszystko gra tutaj spróbujemy wyciągnąć dźwięki ale wszystko jest w porządku to chodzi z wyraźną amplitudowa ale też nie hałasuje jedyny element który mi się nie podoba to jest ten fragment tworzywa matowego który jest za tak dosyć luźne widać po tej stronie również wiem czy to widać to jest chyba jedyne miejsce które potencjalnie wywołać jakieś ewentualne że tak powiem akustycznym no zakłócenia A poza tym myślę że wszystko jest tym spasowane dobrze i schodzi praktyczny wymiar to mamy głębokie schowek to dogadujemy bezprzewodowy telefon 12 V Jak widać dwa wyjścia USB czy mi jedno dedykowane do ładowania telefonów komórkowych 2 miejsce taki schowek dla radcy dla pasażerów z tyłu bo nie z punktu widzenia kierowcy No jest raczej trudno dostępny przez podłokietnik kiszenie drzwiach dosyć płytkie tutaj widać że no na butelkę jest ale jak się To położę zgodnie z tą kształtem No to w sumie ona powinna stać pod nogi po prawej stronie O tak powoli otwierają się drzwiczki mamy to całkiem głęboki i chłodzony schowek jest jeszcze schowek po lewej stronie pod kierownicą ale jest zbyt płytki i niewyraźnie aby na niego zwracać uwagę jak na mały słowa Trzymajmy się już tego przez nas właśnie określenie paleta silników w Kauflandzie x jest całkiem Szeroka zaczyna się od 1 2 3 cylindry wolnossącego silnika który daje 51 koni mechanicznych można gonić też w wersji z LPG Następnie jest turbodoładowany 1.2 Turbo Oczywiście należy czytać to Pure Tech który może mieć wersję 100 albo 130 koni no i po stronie diesli mamy na dobrą sprawę jeden filmik 1.6 TDI który jest dostępny w trzech odmianach albo 99 koni 59 koni z systemem start stop i 120 koni również start stop my dostajemy wersję 110 konną Ma ono 205 niutonometrów dostępnych od 1500 obrotów na minutę dla mnie jest z napędem na przód manualną 5 biegową skrzynią biegów rozpędza się do setki w 10 i 60 sekundy wersja z automatem byłyby on sekundę wolniejsza wartość prędkości maksymalnej której jak na te parametry wcale niska Nie jest 188 km na godzinę wsiadając do takiego samochodu nie spodziewałem się jakieś wielkich wrażeń z jazdy No bo w sumie po co jest to skrzyżowanie stówa za Minivany więc to musi być samochód praktyczny to musi być samochód z odpowiednim prześwitem na pewno nie posiadam do niego żeby poczuć mega przyspieszenie czy bokiem Tak więc jak dla mnie wystarczy jeśli ten samochód nie będzie zamulał za bardzo na drodze jest ten samochód będzie w miarę dobrze się trzymał drogi będzie miał dobry układ kierowniczy i nie będzie zbyt twardy a nie zbyt miękki nie to wystarczy No i jeżdżą z tym samochodem dostęp do wniosku że w sumie cała moja opowie zjazd będzie opowieścią o tym czego się bałem A co się nie wydarzyło więc ten samochód z tym silnikiem Zauważcie nie najmocniejszym nietaktownie zawalidroga I absolutnie nie znam dlatego że być może też po części Dzięki tej 5 biegowej skrzyni biegów Ona jest tak ze stopniowane że wyciąga wyjmujesz tego silnika to wszystko co ma najlepszą fajnie się zbiera od dołu dobrze jeździ na zasadzie na wszystkich takich najczęściej potrzebnych nam prędkościach naprawdę nie będziemy narzekać i myślę że jeśli ktoś się zepsuł na 130 kontrowersje to tym bardziej będzie z tego samochodu zadowolonym natomiast chodzi o trzymanie się to był jeszcze bardziej zaskoczony bo właśnie Nikogo nie ma zmniejsza tutaj do 50 i w lewo w prawo w ostatniej chwili gdzieś tam interwencja elektroniki ale ten samochód mimo że on się odchyla o co Nie wiem czy tam w kamerze to widać czy nie widać to on się odchylona od to jest auto troszkę na szczudłach to bo mamy to jakby nie było dosyć się duży przez to jednak dobrze i pewnie trzyma się drogi być może gdzieś tam elektronika musiała skorygować coś co się działo z tyłu ale ja tutaj nie czułem wydarzy się za chwilę coś niespodziewanego bardzo pewne prowadzenie Tym bardziej jeśli nie będziemy od niego oczekiwać jakiś takich mega szalonych manewrów na drodze nie będzie ponownie brakowało No i wreszcie jeśli chodzi o zawieszenie ani Party ani miękkie jest takie dobrze wymierzone w sam raz na miasto Także ja bym powiedział że że za jego zaletach powiem bardziej się na tym że wszystko czego się bałem w tym samochodzie to wszystkiego czego się bałam w tym samochodzie bałem się niepotrzebnie bo radzi sobie naprawdę pokazuje to jest to całkiem niezły przykład tego i jak przy cylindrowe silniki które kiedyś były taką dąsa leasingową alternatywą że jak to jest 12 czy serio to powolutku powolutku i technicznie i jeśli chodzi o naszą akcję pracy dotarły do etapu Kiedy były tylko alternatywą gdzieś tam cennika do momentu kiedy są już na szczycie tego cennika No bo to jest 1 2 turbo czyli 12 Pure Tech i też tak naprawdę najmocniejsza wersja i nikomu to nie będzie przeszkadzało bo jeśli ja tutaj jeżdżą z bestią 110 konną nie czuję jakiś wielkich słabości tego auta No to myślę że 120 km na metce będzie jeździć Ten koleś niezbyt mocne wolnossący silnik plus podstawowe sensie daj atrakcyjną cenę 59950 zł będzie ona dostępna i już od sierpnia a teraz najtańsze kosztuje 64 jest to poziom wyposażenia Enjoy najdroższy w ogóle krosna-wieś kosztuje 85 tysięcy zł więc rozrzut cenowy nie jest jakiś olbrzymi wracając do poziomu wyposażenie STS on to w cenniku jest chyba tylko dla ceny jeśli kupujecie samochód dla siebie najlepiej szybko go ominąć im wzory ma już całkiem przyjemny standard w którym zobaczymy system intellilink r40 stem Opel on Star czy dzienne światła LED Możemy też szybko doposażyć gov dodatki za pomocą pakietów na przykład w pakiecie plus Max i Enjoy Kto wymyślił to nazwę za 5950 dwustrefowa klimatyzacja jest system multimedialny na 5 intellilink kamera cofania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu czujnik deszczu gniazdko 12 woltów dla tylnej kanapy podłokietnik schowek w konsoli środkowej poziom doposażenie Elite ma już bardzo wiele rzeczy standardzie ale i dla niego znajdzie się jeszcze parę dodatków na przykład podgrzewane fotele 3 kierownice czy przesuwane ten segment słów w każdym rozmiarze stale rośnie po części koszty minivanów i dzisiejsze przykład pokazuje że wychodzi z tego niezły Mix bo dzisiejszy słuchowa czyli crossland x łączy przestronne nadwozie i odpowiedni prześwit I choć Wydawałoby się że ląduje w ten sposób zbyt blisko mokki x to jednak to są dwa zupełnie różne samochody jeśli kogoś interesuje wnętrze wybierze crosslanda A jeśli właściwości terenowe to oczywiście mokre x a więc wybór nie jest takie trudne Dzięki za obejrzenie filmu Pamiętaj o subskrypcji w komentarzu czy wolałbyś merivę z drzwiami otwieranymi pod prąd czy może Kras landa x ze znacznie większym prześwitem