Opel Astra 1.4 Turbo 125 KM (MT) - pomiar spalania

chyba ten Testujemy średnie spalanie Opla Astry 1,425 koni mechanicznych silnik benzynowy manualna sześciobiegowa na tempomacie ustawione 96 km na godzinę to można ustawić tempomat co 2 km na godzinę optymalnie by było mieć 95 wtedy na gry w boksie zobaczylibyśmy piątkę teraz jest coś w okolicach 90 i 80 więcej jedziemy nie to za szybko tak czy inaczej widzimy na obrotomierzu 2000 obrotów na minutę na najwyższym szóstym biegu komputer pokładowy po pierwszych dwóch kilometrach pokazuje 5 i 8 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 5 i i 7 tym razem ten podatek od rana 148 co w boksie 140 mamy 3000 obrotów na najwyższym szóstym biegu a na komputerze w około 2 km 11 i 3 i na koniec pomiaru średnie spalanie przez 148,5 droga szybkiego ruchu 64 spokojna jazda droga krajowa 47 i jeszcze spalanie z dwóch i pół tysięcy km przebiegu czyli z całego jakie w ogóle ma na liczniku ten samochód 83 spalanie na zimnym silniku nawiasem mówiąc na zewnątrz 0 stopni po pierwszym kilometra 10,5 km 9,5 i po 3 km 816 po mieście 9 i 8