Opel Astra 1.4 Turbo 125 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #244

Witam serdecznie kiedyś dawno temu Każda kolejna generacja była większa miała większą pojemność silnika w środku siedzieli coraz większy ludzie potem ten ten się odwrócił przyszła Urban sizing o mieliśmy i mamy wciąż zarazem mniejsze silniki Są lżejsze samochody które Wciąż jednak przeważnie z generacji na generacje rosną dzisiaj dostajemy samochód który wyłamuje się z tego trendu ma mniejszej pojemności silnik jest ale tak bardzo duża różnica w wadze ale jest mniejszy wyraźnie mniejszy od poprzednika powitajmy nową Astrę samochód który według hasło reklamowych Opla w konkurencji i jest bezwstydnie luksusowy Jak się masz pracę Opla mają do rzeczywistości sprawdzimy w dzisiejszym tekście Astra jest dostępny na naszym rynku już od 24 lat Frog 191 wtedy zadebiutowała pierwsza generacja była bardzo popularna w Polsce zajmowała trzecie miejsce na liście najchętniej wybieranych samochodów przez Polaków dzisiaj mamy piątą generacja i od 1:00 aż do 4:00 ten samochód tak jak powiedział rósł ale też był coraz cięższy I to właśnie za ciężar na nadmierną do ciężar ta generacja Poprzednia 4:00 była No i bar krytykowana być może konstruktorzy postanowili walczyć z wagą nie tylko zmieniając elementy konstrukcyjne ale też sprawiają że ten samochód będzie rzeczywiście jest mniejszy i rzeczywiście jest znacznie lżejszy 120-200 nawet kilogramów różnicy na korzyść właśnie najnowszej piątej generacji jest też krótszy od centymetrów jest niższy od 2,5 zmniejszył się też rozstaw osi ale jednocześnie konstruktorzy zapewniają że zarówno z przodu jak iz tyłu miejsca jest więcej przedni pas moim aż tak bardzo widać to wciąż założenia stylistyczne czwartej generacji oczywiście szczegóły przy projektowano jest zupełnie nowy grill z chromowanymi elementami przechodzi on bardzo płynnie światła LED w tym wypadku opcjonalne światła które i Opel Meriva intellilink to rzeczywiście One są inteligentne potrafią światłami mijania świecić przed nami jednocześnie oświetlają pobocze światłami drogowymi mamy też charakterystyczne przetłoczenie na przedniej masce cały zestaw czytników radarów i innych czujników które widoczne są pod przednią szybą to też wpływało średnia tego samochodu z przodu dodając mu takiego nowoczesnego wyglądu mocno zmieniło się też linie boczna przy projektowano obrys okien górna krawędź szyby podkreślona jest chromowaną zwróć uwagę też na słupki b i c które są wykończone czarnym tworzywem Co daje taki optyczny efekt Unoszenie się dachu który niby wisi na samym tylko w słupku A tego typu optyczny stosuje się też w innych Markach też warto zwrócić uwagę na takie zdecydowany przetłoczenie który biegnie aż od bocznego kierunkowskazu tutaj ładnie wkomponowane są w to przetłoczenie klamki i to kończy się dopiero na tylnych lampach no i na koniec może wspomnę o felgach to mamy 17 które już wyglądają wystarczająco dobrze ale żeby to nabrał takiego groźnego wyglądu to myślę że przydałby się rozmiar większy a jeśli chodzi o groźny wygląd to już zacierają ręce na myśl o trzydrzwiowej wersji OPC To musi wyglądać bo zwykle Opel w przypadku 3 drzwiowych wersji Astry pozwalał sobie na znacznie więcej i jeszcze tak zupełnie na podsumowanie Wydaje mi się że boczne linie tego samochodu zaczęła w tej nowej generacji trochę przypomina Seata Leona jeśli się mylę to Poprawcie mnie w komentarzu o tyle tego samochodu najchętniej bym nie opowiadał bo za bardzo mi się nie podoba chociaż nie brakuje tu charakterystycznych elementów tak jak taka Obszerna Lotka płetwa rekina czytasz wspomnianych wcześniej słupki C wykończony czarnym tworzywem to jednak A zresztą Popatrzcie Sami mamy to lampy które są charakterystyczne spłaszczone wspominajmy trochę Alfa Romeo jestem patrzyły na wzór ledowy wewnątrz tych lamp to widzimy trochę coś z BMW Jeśli spojrzymy Tak z boku na ten samochód to widzimy coś z Mazdy nie jestem przekonany jest szczególnie że stoi tą bardzo mocno gdzie za ile są moim zdaniem w opozycji do tego co widzimy szczególnie z przodu tym trochę za bardzo ociężale być może przez to charakterystyczne wygięcie to jest ten fragment takich wklęsły czy być może przez to że jeszcze bardziej wydatny jest tylny zderzak to wszystko sprawia wrażenie że przód dosłownie temu tytułowi uciekł to hasło które widzimy na billboardach rozklejonych po mieście Czyli bezwstydnie Luksusowa Astra cały czas mi się gdzieś tam kręci głowy i teraz podnosząc maskę ustawiając ją na patyku pomyślałem Cóż za bezwstydnie luksusowy Patek może jest z karbonu Przyjrzałem się nie może skórą Przyjrzałem się no nie Co można powiedzieć o babci która ma maskę na teleskopach obrzydliwie Luksusowa nie wiem Ale wróćmy do silników mamy dostępny w 7 jak w każdym porządnym niemieckim w samochodzie oferta jest całkiem Szeroka to prawda jeden z nich ten najsłabszy 100-konny benzynowy 14 Twinport będzie dostępny dopiero od stycznia 16 i to jest silnik który prawdopodobnie jest dedykowany dla przyszłych fabrycznych instalacji gazowych bo Opel Astra zawsze był zawsze może przesadzam ale był właśnie z instalacjami gazowymi Póki co jeszcze te oferty w Scenicu nie lubię przypuszczam że to jest właśnie po to pozostałe oferty silnikowe to jest te od 105 koni o pojemności 1 liter po 150 koni z 14 mamy pośrednio wersję 314 125 koni mechanicznych nizna mają wszystkie tą samą pojemność 16 i w zależności od wersji dają albo 95 albo 110 albo 136 koni Wracając do naszej 125 konwersji maksymalna moc od 4000 do 5600 obrotów na minutę moment obrotowy 245 od 2000 do 35 000 na minutę 205 kilometrów na godzinę prędkość maksymalna 9 i 2 2/10 Czekamy do setki i póki co próbowałem na mokrym asfalcie udało mi się wykręcić 10 i pół więc jak dzisiaj będzie sucho Spróbuję jeszcze raz mam nadzieję że zbliża się do tego oferuje obiecuję producent o produkuje całkiem niskie spalanie około 4,5 w trasie niewiele ponad 7 w mieście moje testy tego nie potwierdziły jest trochę więcej jest też chciałbym ponarzekać na jedną rzecz a to za chwilę zobaczcie jak wielka jest klapka do wlewu paliwa zastanawiam się po co znaczy po to żeby zmieścić to jakieś dodatkowe nie wiem wlewy do Adblue czy może gazu czy czegokolwiek innego Puść nam że tak wielki format może też służyć do wlewania paliwa na przykład z wiadra Popatrzcie na pewno trafię bo jestem mówiąc 3 takie wiatrak to jest pełny bak w Astrze zęby 48 litrów to jest 8 litrów mniej niż w poprzedniej generacji auto stało się mniej miejsca na bak a być może też chodziło o te papierowe straty na wadze dlatego że nie i mniejszy back tym mniej można w dokumentacji pokazać że ten samochód zatankowany w szkole tych 8 litrów nowa Astra jest nieco mniejsza niż poprzedniczka jednak nad głową jest nawet dla dwumetrowca sporo miejsca cztery palce wolnej kierownicy regulujemy w bardzo szerokim zakresie Właśnie Sami nic nie ruszyłem to gdzieś taki dziwny dźwięk lub ale okej W każdym razie bez problemu to też zajmuje miejsce zgodnie ze sztuką zwróć uwagę fotel opcjonalny EGR który ma nieskończoną nie ma liczbę różnego rodzaju regulacji mamy to regulacja na wysokość osobno z przodu osobno z tyłu mam oczywiście regulację tył pochroń oparcie to mamy również w dwóch płaszczyznach możliwość regulacji odcinka lędźwiowego które reguluje się naprawdę w bardzo szerokim zakresie można tutaj taki potężny w wałek oprócz tego mamy regulację osobną szerokości jak widać siedziska oparcie a nawet masaż oprócz tego mam pamięci ustawienie siedzeń wiem miejsca dla siebie bez problemu znajdzie warto też pokazać zagłówek który się reguluje również bardzo szerokim zakresie w jednej to prawda płaszczyźnie ale dla do metrowca jak widać również wszystko jest w najlepszym porządku a teraz zapraszam jak wygląda sprawa z tyłu w Kruszwicy a z mniejszym rozstawie osi No cóż jest dobrze Popatrzcie nad głową No może nie mam już wolnych przestrzeni ale jestem w stanie się normalnie wyprostować to w samochodzie który ma bardzo mocno opadający dach oczywiście to się wiąże z tym że ja siedzę Nisko co z kolei oznacza że moje kolana znajdują się mniej więcej na wysokości klatki piersiowej bez Przypuszczam że na trasie może mi to trochę wyjść bokiem już chodzi o długość No widać że ja dotykam tego fotela ale fotel jest ma tutaj odpowiednio takie wgłębienie jest też miękki delikatny nie czymś tam w środku żadnych ostrych kantów może nie jakąś długą trasę ale średniej długości do godziny spokojnie bym tutaj mógł podróżować miejsca na buty nawet takie duże zimowe Również tutaj jak widać dosyć sporo przesiadam się na prawą stronę nie muszę przeskakiwać przez jakiś wielki tunel środkowy Popatrzcie on to jest ale on nie jest zbyt duży i to mogę teraz zająć zająć się wymienianie w różnych gadżetów A więc tak mamy kieszeń jedną kieszeń drugą całkiem sporo kieszeń w drzwiach mamy też to używanie kanapie właściwy hoteli bocznych jednostopniowe mamy dwa wyjście USB nie mamy niestety nawiewu A nie to na środku a nie na słupkach No słucham b nie mamy to też niestety podłokietnika regulacja zagłówków jak widać to jest najniższa pozycja to jest najwyższa pozycja No i jeszcze moc naskrajnej pozycjach na kanapie również jest dostępny nad głową mamy podwójne oświetlenie dla osób siedzących w tył moi drodzy nie ma cudów Jeśli samochód jest mnie krótszy niż 3 a w środku jest więcej miejsca to gdzieś tego miejsca będzie mniej i w Oplu udało się zachować pojemność bagażnika 370 ale i tak mówię że miejsca mniej bo zwykle jednak te pojemności jest generacja na generacji rosną to Bagażnik jest dosyć skromny 370l ale mniej pojemności będziemy mieli jeśli złożymy oparcia tam będzie 1210 litrów pojemności czyli kilkadziesiąt litrów mniej niż w poprzedniej generacji wykończenie No cóż że mamy to tak ukształtowaną podłogę co Pewnie by zapobiega przesuwaniu się bagaży mamy parę takich haczyków do rozciągania siateczek mamy ruch haczyki do wieszania jakiejś reklamówek jedna to jedna dół i jeszcze pod podłogą Zajrzyj mi zajrzyjmy ta podłoga No nie jest jakaś tam jakimś solidności ale jest okej mamy dojazdówkę mamy gaśnice trójkąt No i miejscem na odłożenie jeszcze parę jakieś drobiazgów więc jeśli chodzi o bagażnik to tutaj nie ma jakiejś cudów zamykamy uchwytem którego ja nie widzę zawsze muszę gdzieś tam złapać ma czuję ale to jest problem wędrowców i łapanie No czuję odbywa się prawej stronie z tej strony niestety tego uchwytu nie ma jeszcze spojrzymy Jak wygląda ten bagażnik po tym jak jak już go powiem raz i dwa jak widać uzyskujemy płaską podłogę bagażnika te oparcia złożyły się prawie równolegle więc tutaj jeśli chodzi o jego usta wnosi kształty to wszystko jest Jest jeszcze jedna liczba która wypada nieco gorzej niż w poprzedniej generacji a mianowicie maksymalna ładowność 542 kg wcześniej było z 692 50 kg to jest niestety całkiem sporo wnętrze nowej Astry znacznie się poprawiło jeśli chodzi o wygląd jeśli chodzi o funkcjonalność intuicyjność obsługi i co ciekawe mimo że samochód jest mniejszy z zewnątrz Popatrzcie Zresztą sam mi tutaj kiedyś było mnóstwo przycisków których obsługa w pierwszej chwili trochę kierowcy który to widział po raz pierwszy natomiast teraz mamy bardzo rozsądnie i logicznie umieszczone przyciski Zwróć uwagę na poziom wyposażenia to nie jest jakieś poziom Tymczasem mamy to i podgrzewanie foteli wentylacja foteli nawet podgrzewania kierownicy to Zresztą nie było akurat m rzadkością również w poprzedniej generacji w takim razie to wszystko jest bardzo ładnie wykończony to takie paski No nie wiem czy to jest aluminium czy to jest plastik Ale z wyglądu właściwie to też dotyku chyba jest to nawet aluminium mamy to też taką fortepian wersję lakierowanego plastiku i całkiem sporo tworzywa które ładnie wygląda jesteś ładnie wyprofilowane to są takie charakterystyczne załamanie nad na daszku nad zegarami i to tworzywo jest naprawdę miękkie to jest całkiem sporo do pokazania Bo to wszystko jest mięciutkie tam dalej na drugim planie wciąż jest mięciutko całkiem na potrzeby wciąż jest miękka więc Tutaj nikt nie żałował jeśli chodzi o dobór dobór właściwego wykończenie na drzwiach wciąż jest miękko tutaj niżej miękko szarpanie za klamkę uwagę nic kompletnie nic ani się nie odkształca ani się nie odzywa duże koło praktyczne wygodne kieszenie w drzwiach jak widać półtorej trochę chodzi bez problemu to jeszcze jest miejsce na rękawiczki na klucze i tak dalej i jeden z większych problemów które dostrzegłem kiedy jechałem tym samochodem z Warszawy do Krakowa z nami na widziałem stygnie luksusowy lewy podłokietnik kompletny twardy mój łokieć już w okolicach Radomia prosił żebym się przesiadł do czegoś mnie luksusowego po prawej stronie trochę lepiej to już jest miękko Zresztą widzieć regulowane podłokietnik więc jest dobrze to równie to już jest twardy plastik ale jest całkiem solidnie znam to nie słychać to żadnego jakiegoś zbędnego sztućce skrzypienia też sporo lakierowanego plastiku wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze solidnie i dużo lepiej dużo lepiej niż w poprzedniej generacji warto wspomnieć o kilku rzeczach Po pierwsze nowy system multimedialny który ma możliwość połączenia się że telefonami komórkowymi mnie to mamy epoka Play podobno też wyczytałem że ma być się czy może jest ale nie w naszej wersji jest też Android auto i wszystko co za tym idzie testami a systemem w tych w tych systemach operacyjnych mamy też możliwość łatwe integracji naszego telefonu komórkowego z samochodem bo mamy taki powiedzmy że uchwyt na telefon komórkowy od razu z możliwością jego podłączenie przez USB i przy okazji ładowanie w tym to nie jest tylko sam uchwyt pokażę jak to się tutaj reguluje rozsuwac i spróbujmy Przy okazji pokażę kolejny schowek tutaj mamy miejsce na dwa kubeczki bez problemu mieści się widać spory telefony teraz Zwróć uwagę że ten telefon to prawda jest jeszcze w dodatkowej osłonie ale ona nie powiększa go jakoś tak nadmiernie ale to ledwo wchodzi na wysokość natomiast na już nie wchodzi chyba że nie udało mi się a próbowałem rozsunąć tutaj tych tych plastikowych elementów one chodzą być może da się to zrobić ale nie udało nam się niestety znam teraz Popatrzcie jeszcze odłączamy to od samochodu to jest takie uchwyt A to nie tylko uchwyt dlatego że tu widzicie to są styki więc wszystko się komunikuję z samochodem odpowiednio o czym jeszcze warto wspomnieć oczywiście o systemie on Star system on Star to mam odpowiednie przyciski to jest nowość się w Oplu czy bezpośredniej komunikacji pomiędzy system obsługi centralny system obsługi wszystkich kierowców nie samochodów marki Opel wyposażonych a kierowca b No właśnie i tutaj mamy czy przyciski ten po prawej jest dosyć oczywisty sos coś tam się dzieje możemy nacisnąć i wezwać pomoc a i jest ten przycisk niebieski on służy temu aby się połączyć się z panią pewnie gdzieś tam w centrali i ten trzeci przycisk Szczerze powiedziawszy nie bardzo wiem o co chodzi wygląda na coś w rodzaju Nie wiem może wyłączenie wszelkich systemów tak jak mamy takie Play Maud w telefonach komórkowych po naciśnięciu proszę nacisnąć niebieski przycisk żeby porozmawiać z doradcą więc być może to jest kwestia wyłączenie tego z tego ostatnio nie mam pojęcia tutaj pas pani komunikatu nie wynika tak naprawdę po co jestem przecież jeszcze parę słów na temat praktycznego wymiaru o butelce w drzwiach już wspomniałem o możliwości tutaj odłożeniu kawy już też wspomniałem zajrzyjmy jeszcze pod podłokietnik to mamy niezbyt dużo ale jakieś tam za chcesz wyjść USB mamy w tym miejscu wyjście 12 woltów No i wreszcie schowek przed pasażerem całkiem obszerny tam jesteś w tej głębienie nie wiem czy to jest wentylowane czy klimatyzowany nie wiem z całą pewnością A to zobaczycie akurat szczęście technicznej nie ma to w nocy bezwstydnie zrobili bez podświetlenia i jeszcze porównanie plastików na drzwiach z przodu mamy miękkie tworzywo z tyłu zupełnie farne protez nowe jestem czekam całkiem długo bo nie było mnie na prezentację zagranicznej na krajowy też nie mogłem pojechać i wreszcie astal dojechała do Krakowa i pierwsze wrażenie są takie dobrocie sobie że jedziecie samochodem którym siedzi oprócz masy siedzą jeszcze trzy dorosłe postawne ciężkie osoby więc ma samochód już nie jest tak szybki i trochę więcej pali jest zakrętach już nie jest tak jak kiedyś piątek Milan posiadają jej ten samochód odzyskuje wigor jedzie znów tak jak trzeba w zakrętach trzyma się drogi świetnie przyspiesza mniej pali i to jest dokładnie różnica między generacją najnowszą Agata całą poprzednią bo nowa generacja straciła od 120 do 200 kg i każdy ten kilogram doskonale czuć kiedy jedziemy i na wprost i w zakręcie Oczywiście jeśli chodzi o dynamika Wszystko zależy od wybranego silnik i akurat wybrałam 14 125 koni to nie było przypadkiem bo zadzwoniłem wcześniej do General Motors zapytałem Która wersja silnikowa będzie najczęściej wybierane przez okazało się że właśnie tak więc poprosiłem o taką tą stówkę i wiecie co dobre bo to jest naprawdę świetny kompromis pomiędzy dynamiką jazdy a które to jest na pewno na rozsądnym poziomie to nie jest tylko kwestia silnika dlatego że również za projektanci poszli Za ciosem skoro auto jest lżejsze to jeździsz to jeszcze zespół Irys całkiem sportowe zawieszenie No i teraz akurat mam taką średnią równą drogę i odczuwam te wszystkie nierówności wewnątrz w kabinie i to jest chyba jedyne nikt ale cecha tego samochodu a mój ciebie bardziej sportowo niż rodzinie zestrojone zawieszenie mi się ktoś ma w okolicy dużo takich dróg i spać Za dużo czasu w samochodzie to po jakimś czasie być zmęczony poza tym jeśli ktoś ma równe drogi dużo zakrętów to właśnie takie zestroje zawieszenie będzie do niego optymalne bo samochód trzyma się drogi jak przyklejonej robią test łosia w lewo prawo nawet nie pisały żadne systemy elektroniczne oczywiście piszczały opony ale to są zimówki którym na mokrym tak średnio się trzymają na na suchym naprawdę żeby robiły lepszy 50 powtórzyłem też że zawieszenie wyrobiło bez wspomagania elektroniki więc od strony zawieszenie ten samochód naprawdę jest przygotowany do każdej akcji za kierownicą i to wszystko sprawia że ja to tym samochodem jest naprawdę bardzo przyjemne chyba że idziemy niezbyt równą drogą przez dłuższy czas bo wtedy trochę jednak tego komfortu to jeszcze Skrzynia biegów manualna skrzynia biegów nasze kreskówce Zresztą z tym silnikiem chyba tylko manualna jest dostępne bardzo dobry manual biegi wchodzą z oporem precyzyjnym raczej dobrze ze stopniowanym więc nie ma najmniejszego problemu i na koniec powiedział mi jeszcze o przycisku Sport Otóż że z tym przyciskiem jest tak że nie zadzwoniłem nawet do motor zapytałem co właśnie co zmienia się po tym jak włączymy tak sportowy czuję że silnik chodzi zupełnie inaczej chętnie się zbiera reaguje bardzo spontanicznie na gaz coś jeszcze No powiedzieli mi że jeszcze układ kierowniczy ale szczerze powiedziawszy jak już nawet widziałem że układ kierowniczy też chodzi inaczej to różnica jest minimalna gdybym miał automat No to wiadomo automat Trzymałbym mówienie na wyższe obroty na wyższym poziomie ale poza tym to jest tak zmienia się zachować reakcja na gaz i długo długo długo nic potem być może coś z układem kierowniczym ja tego nie czuję ale to co się dzieje z silnikiem w sprawie że chcemy jeździć na tym trybie sport cały czas on na tyle bardzo sport i chętnie jedzie do jedzie w taki sposób że jak nawet wkręciłem się w tobie sport na wyższe obroty i zdejmiemy nogę z gazu To kiedy stopa wraca do góry to samochód wciąż przyspiesza to jest takie dosyć dziwne uczucie kiedy nas nie odrzuca do przodu bo zdejmiemy nogę z gazu tylko jeszcze przez chwilę wciska w fotel To jest minimalny Roses to jest ułamek 100 to jednak coś co daje takie potwierdzone sygnał że ten samochód nigdy nie ma 12 g dlaczego zdejmując to jest gazu jeszcze do przodu Ja chcę szybciej tak to odczytuje i to jest naprawdę oczy od który ogólne wrażenia z jazdy to jest samochód który cieszy się z tego że zrzucił tych zbędnych 150 kg Cieszy się i wreszcie może po raz pierwszy pokazać na co dostać bo jestem przekonany że gdyby do tego samochodu w tym zawieszeniem dołożyć jeszcze 50 koni albo i 100 koni to wydaje mi się że dwunastokątna wersja dokładnie tego sama jeździła by tak że nie potrzebowałaby ani wzmocnień jakieś extra a nie jakiegoś szczególnie sportowo zestrojone go systemu elektronicznego to wszystko by wyrobiło tak naturalnie zawieszenie bez żadnego elektronicznego wspomagania także jeśli ten samochód ma być zapowiedzią tego co się będzie działo w przyszłości kiedy dostępny Będzie wersja OPC to ja naprawdę chcę jak najszybciej przyjechać się wersję OPC cennik to wyjazdy zaczyna się od 59900 zł za podstawowy silnik 1,4 Twinport 100 koni które będzie dostępny dopiero za parę miesięcy ale to jest Startowa cena Jeśli chcemy mieć się wersję taką jak nasza czyli 125 koni z silnika 1.4 turbo to zapłacimy 69000 zł jeszcze coś Ja chcę mieć Diesla to najtańszego 90 pięciokątnego 16 dostaniemy za 3000 zł więcej a więc za 72000 zł nowa generacja plaster robi świetne wrażenie po części też dzięki temu że poprzedniej generacja była bardzo mocno krytykowany za nadwagę i wszystkie wynikające z tego wady nowa generacja lżejsza jest związku z tym szybsza bardziej oszczędna lepiej jeździ do tego jest dobrze wyposażone i wykończona ma nowoczesne rozwiązanie które dotychczas nie były wcale dostępne W tym momencie a więc samochód jest naprawdę wart uwagi i naprawdę nic mi nie brakuje Nie ja mam uwagę tak naprawdę nie do samego samochodu tylko do hasła reklamowego którym jest promowany bezwstydnie Luksusowa to jest luksusowy samochód to jest solidnie wykonany Compact który może walczyć o najlepszym miejscem na podium w segmencie zdominowanym dotychczas przez Golfa to jest auto dla każdego bo luksus kojarzy mi się z moim zdaniem to jest auto dla nielicznych dla wybranych to jest solidny auto dla każdego i jest moje zdanie mi jeszcze jeden powód dla którego warto ten samochód pod uwagę jeśli zastanawiam się nad wyborem auta kompaktowego to jest jedna z bardzo niewielu propozycji którą w Gliwicach produkujemy sami podsumowanie tego testu chciałbym zrobić w Astry jestem nowa jestem odchudzona Jestem ładna wiele potrafię Ale nie mów do mnie bezwstydnie luksusowa