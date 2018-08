Ojciec zabrał 6-latka na wycieczkę rowerową. Jechali po drodze ekspresowej

Dzięki informacjom od świadków policji udało zatrzymać się 40-latka, który zabrał syna na wycieczkę rowerową po drodze ekspresowej. Mężczyzna tłumaczył, że nie tego rejonu. Teraz stanie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w Bielsku-Białej we wtorek, 28 sierpnia. Około godz. 11.00, świadkowie zauważyli, jak ojciec i syn na rowerach zjeżdżają z drogi ekspresowej S-52 na plac zabaw przy hipermarkecie . Po zwróceniu uwagi na niebezpieczne zachowanie mężczyzna zaczął uciekać. Wtedy świadkowie powiadomili o zdarzeniu policję i na bieżąco relacjonowali drogę ucieczki.

Funkcjonariusze zatrzymali go na ulicy Nad Potokiem w Bielsku-Białej. Mężczyzna nie chciał przyznać się do wjechania na drogę ekspresową, lecz zmienił zdanie, gdy zobaczył przedstawione mu zdjęcia. Wtedy zaczął tłumaczyć, że nie znał rejonu, a na drogę trafił przez przypadek szukając skrótu do centrum handlowego.