Obok gaśnicy w aucie. Może przydać się podczas jesiennej jazdy

Coraz krótsze dni, wieczorne deszcze i poranna mgła mogą być przyczyną wielu kolizji na drodze. Ostrożna i uważna jazda jest w stanie uchronić kierowcę przed nieszczęściem, jednak na wszelki wypadek warto się zabezpieczyć. Wystarczą proste sposoby.

Nóż do cięcia pasów może się przydać (Youtube.com)

Nawet najmniejsze narzędzie jest w stanie pomóc wyswobodzić się z potrzasku. Dlatego wsiadając do samochodu, warto mieć przy sobie niewielki gadżet, który umożliwi wydostanie się z auta podczas dachowania lub wtedy, gdy drzwi będą zablokowane. W razie wypadku może zaoszczędzić sporo problemów, a w niektórych wypadkach nawet uratować życie.

Najważniejsze narzędzia, które przydadzą się podczas jazdy samochodem, to nożyk do cięcia pasów i zbijak do szyb. Mając je przy sobie w razie wypadku, szybko docenisz ich przydatność. Wysoka jakość komponentów to gwarancja niezawodności, a niska cena sprawia, że multitoole i scyzoryki cieszą się dużą popularnością wśród kierowców.

Najważniejsze jest przygotowanie do jazdy

Jeszcze przed wybraniem się w podróż samochodem warto zrobić jego krótki przegląd. Dzięki temu unikniesz wielu problemów i nieprzyjemności w przyszłości, a to pozwoli zaoszczędzić niemałe pieniądze w przypadku awarii. Poza regularnym przeglądem warto również ocenić, czy ogumienie nadaje się do jazdy. Jeśli bieżnik będzie zbyt płytki, a powierzchnia jezdni dodatkowo będzie mokra, droga hamowania znacznie się wydłuży, co może skończyć się kolizją. Natomiast jeśli ciśnienie w oponach jest niewystarczające, może dojść nawet do jej całkowitego zniszczenia. Przy jeździe z dużą prędkością po drodze ekspresowej albo autostradzie, awaria będzie bardzo groźna.

Właśnie dlatego warto mieć przy sobie niewielki multitool, który z łatwością przyczepisz do kluczy. Po wyciągnięciu kolorowej części ujrzysz praktyczny miernik zużycia bieżnika, który należy przytknąć do wyżłobienia w oponie, aby sprawdzić, czy opona nadaje się do jazdy. Nieco droższe modele wyposażono również w miernik ciśnienia kół. Dzięki temu będzie można kontrolować je na bieżąco, a wizyta na stacji czy u wulkanizatora nie będzie konieczna.

Przydadzą się podczas kolizji

Ukryte pod plastikową obudową ostrze do cięcia pasów pozwoli na szybkie wyswobodzenie się z potrzasku, gdy zatną się pasy. Jest przy tym tak zatopione w tworzywie sztucznym, że nie ma szans, aby podczas używania go można się było pokaleczyć. To bardzo ważne, ponieważ nożyk jest tak ostry, że przechodzi przez wzmocnione pasy bezpieczeństwa jak przez masło i nie wymaga mozolnego piłowania, a co za tym idzie, tracenia cennego czasu na opuszczenie auta.

Innym godnym uwagi dodatkiem jest zbijak do szyb, który jest szczególnie pomocny w sytuacji, gdy podczas wypadku zablokują się drzwi do samochodu, a jedyna droga ucieczki prowadzi przez okno. Może się przydać również wtedy, gdy jesteś świadkiem wypadku i musisz udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, a nie możesz dotrzeć do uczestników zdarzenia, którzy są nieprzytomni.