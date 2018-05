Obok apteczki i gaśnicy. Gadżet, który warto mieć w samochodzie

Wiosna wreszcie się rozkręciła, a to oznacza, że niedługo większość z nas czekają długie, wakacyjne trasy. Wyjazd obejdzie się bez przeszkód, o ile dobrze się do niego przygotujesz. Znaleźliśmy kilka rzeczy, które warto mieć ze sobą w aucie.

Brelok dla kierowcy

Podstawą dobrego multitoola dla kierowcy jest jego poręczność. Urządzenie powinno być na tyle niewielkie, by można je z powodzeniem włożyć do kieszeni razem dowodem rejestracyjnym. Warto zainwestować kilkadziesiąt złotych w poręczny brelok, który przyczepisz do kluczy, dzięki czemu będziesz mieć go przy sobie zawsze, gdy wsiądziesz do auta.