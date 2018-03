Nowy Mercedes Klasy A wyceniony. Drogi, ale daje sporo

Już na wiosnę pierwsi klienci odbiorą pierwsze egzemplarze nowej Klasy A Mercedesa. Jak przystało na tę markę, ceny są wysokie. Ale aż tak? Jest na to powód.

By nie być gołosłownym... Audi A3 ze 150-konnym silnikiem benzynowym kosztuje 108 300 zł. Za BMW Serii 1 z motorem 136-konnym zapłacicie 112 200 zł. Bazowa Klasa A Mercedesa została wyceniona na 123 200 zł. Jednak jej silnik ma moc 163 KM. Trzeba by więc porównać z mocniejszym, 184-konnym BMW, które kosztuje 124 000 zł. Z Audi się nie da, bo ma tylko jeden silnik zasilano benzynę. To może diesel?