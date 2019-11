WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne Informacja prasowa korando wczoraj (19:20) Nowy KORANDO – stylowo, dynamicznie i wszechstronnie Najbardziej ceniona i innowacyjna marka samochodowa w Korei już od sześćdziesięciu lat mierzy się z wyzwaniami. Historia SsangYonga to opowieść o tworzeniu lepszej przyszłości i przekraczaniu granic. Jako czołowy producent samochodów w Korei, marka SsangYong od momentu swojego założenia w 1954 r. spotyka się z wyrazami szacunku za swoją wyrafinowaną stylistykę i wyjątkowe osiągnięcia, które stały się możliwe dzięki niezwykle zaawansowanej inżynierii. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (SsangYong) Tym razem SsangYong ma przyjemność zaprezentować swój kultowy SUV KORANDO w nowej odsłonie. Już sam wygląd nowego KORANDO przyciąga uwagę. Samochód emanuje siłą oraz energią i zapewnia doskonałą dynamikę jazdy, która sprosta najśmielszym oczekiwaniom. A to nie wszystko – system DEEP CONTROL, czyli zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, to epokowy krok w kierunku ery samochodów autonomicznych. Ten rodzinny SUV z segmentu C, został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie. Dowodem tego jest otrzymane 5 gwiazdek w europejskim teście zderzeniowym NCAP 2019. Nowe Korando, podobnie jak wszystkie pozostałe modele SsangYong’a produkowane są w fabrykach w Korei Południowej. Układ napędowy Nowy Korando otrzymał dwa dynamiczne silniki. Nowoczesny silnik benzynowy GDI-T o pojemności 1.5L z turbodoładowaniem o mocy 163 KM, zadowoli on zarówno klientów ceniących sobie komfort jak i bezpieczeństwo. Silnik Diesla dostępny w Nowym Korando to sprawdzony, zmodyfikowany na potrzeby najnowszych norm emisji spalin turbodoładowany silnik 1.6 e-XDI, o mocy 136KM. W Nowym Korando dostępne opcjonalnie są 6-cio biegowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd 4WD w każdej wersji wyposażenia oraz silnikowej, co pozwala sprostać coraz większym wymaganiom klientów w tym zakresie i dostosować samochód do preferencji i potrzeb klientów. Wybór automatycznej skrzyni biegów łączy się z opcjami inteligentnego tempomatu adaptacyjnego oraz elektrycznym hamulcem postojowym z funkcją AutoHold co dodatkowo zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Design Styl nowego Korando nawiązuje do muskularnych linii zastosowanych w całej gamie samochodów SsangYong’a. Na pierwszy rzut oka widać, że jest szerszy. Dzięki temu samochód otrzymał nowoczesny, dynamiczny i elegancki wygląd, a co najważniejsze wyróżnia się na drodze. Już w wersji standardowej wyposażony jest w aluminiowe 17” felgi aluminiowe. Wewnątrz należy zwrócić uwagę na wysokiej jakości materiały wykończeniowe oraz bardzo nowoczesny charakter auta. Kierowca ma do swojej dyspozycji nowy zestaw wskaźników nazwany przez producenta Blaze Cockpit, jest to 10,25” w pełni cyfrowy zestaw wskaźników LCD HD, który można dostosować do swoich potrzeb, włączając w to wyświetlanie nawigacji oraz wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych kierowcy podczas podróży. Centralna konsola może być wyposażona w 8” wyświetlacz Smart Audio, który obsługuje miedzy innymi łączność z urządzeniami mobilnymi poprzez aplikacje Android Auto oraz Apple CarPlay lub 9” wyświetlacz dodatkowo obsługujący nawigację TomTom. Pasażerowie przedniego jak i drugiego rzędu siedzeń mają do dyspozycji największą w segmencie ilość miejsca. Fotele zaprojektowane z dbałością o najmniejsze szczegóły są wygodne i komfortowe. Wyposażenie W podstawowej wersji posiada automatyczną dwustrefową klimatyzację, aluminiowe felgi oraz zestaw systemów wspomagających bezpieczne i wygodne podróżowanie. To wyróżnia Korando na tle konkurentów w swoim segmencie. Podnoszący bezpieczeństwo jazdy zestaw systemów trakcyjnych o nazwie Deep Control zawiera m.in.: zaawansowany system autonomicznego hamowania awaryjnego (AEBS), asystenta jazdy w pasie ruchu (LKAS), asystenta zmiany pasa ruchu (LCA), automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowe (HBA), system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterek bocznych (BSD), system rozpoznawania znaków drogowych (TSR), asystent zmęczenia kierowcy (DAA), aktywny system ochrony przed dachowaniem (ARP), oraz system kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), asystent ruszania na wzniesieniu (HSA), alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu (SDA), alert sprawnego ruszania (FVSA), tempomat.Już w standardowej wersji posiada 7 poduszek powietrznych, w tym kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. Ceny Nowego Korando rozpoczynają się od 79 990 PLN w wersji benzynowej oraz od 92 490 PLN w wersji z silnikiem Diesla. Pierwsze Korando pojawią się w salonach autoryzowanych dealerów i na polskich drogach już w połowie listopada. Polub WP Moto 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne