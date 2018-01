Nowy Ford Mustang Bullitt po 50 latach od premiery filmu. Powstała nowa produkcja z pościgiem

Jak każdy Mustang, tak i najnowszy model musiał w końcu otrzymać wersję Bullitt, na cześć kultowego filmu z jeszcze bardziej kultowym pościgiem. W tym przypadku mamy wyjątkowy samochód, ponieważ powstał dokładnie 50 lat po tym, jak obraz ze Stevem McQueenem pojawił się na dużym ekranie. Dlatego premierę auta poprzedzono premierą specjalnego filmu.

Co więcej, w produkcji promującej Mustanga Bullitta wystąpiła Molly McQueen – wnuczka Steve’a McQueena , który w Bullicie zasiadł za kierownicą legendarnego Mustanga GT 390. Podobnie jak znany aktor, 30-letnia Molly wzięła udział w pościgu z Dodgem Chargerem o, ale tym razem walka toczyła się o... miejsce parkingowe.

Specjalna edycja Forda Mustanga nazwana Bullitt została wyposażona w elementy, które zawsze charakteryzowały tę wersję. Oczywistością jest ciemnozielony lakier , który opcjonalnie można zastąpić czarnym. Mamy też obręcze kół wzornictwem nawiązujące do oryginału. Nie mniej istotne są takie detale jak biała gałka dźwigni zmiany biegów.

Zmiany techniczne są subtelne, ale znaczące. Moc 5-litrowej jednostki V8 wzrosła z 421 do 482 KM, a moment obrotowy z 530 Nm do 569 Nm. Delikatnie zwiększyła się dzięki temu prędkość maksymalna z 250 do 263 km/h. Równie istotne jak poprawa osiągów jest nowe zestrojenie układu wydechowego, który brzmi bardziej rasowo. Ma zwiększoną średnicę kolektorów wydechowych i nową przepustnicę rury wylotowej.