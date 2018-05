Nowe wersje Dacii Duster dla Rosji i Azji. Jest szansa, że jedna z nich trafi do Europy

Dacia świętuje swoje 50-lecie i zdjęcie przykrytego samochodu, które w jubileuszowej prezentacji symbolizuje przyszłość marki, rozbudziło zaciekawienie. Jakie nowe modele w najbliższych latach planuje tania marka należąca do Renault?

Pierwszym jest specjalna wersja Dustera na Rosję. Ma to być droższa, bardziej wyrafinowana odmiana popularnego SUV-a. Co to oznacza? Samochód, który zadebiutuje w sierpniu na targach motoryzacyjnych w Moskwie powstanie w oparciu o sprawdzoną platformę Dacii, będzie też tej samej wielkości co Duster, ale ma kosztować "nieco" więcej oraz mieć wnętrze wykonane z lepszych materiałów. Nie wiadomo, czy zmieni się jego stylistyka, ale raczej należy się spodziewać jakiegoś pakietu stylistycznego, jak w wersjach Vignale u Forda.