Nowe uprawnienia dla kierowców wchodzą w życie. Wystarczy prawo jazdy kat. B od 3 lat

Od 22 grudnia 2018 roku kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B będą mogli poruszać się nowym typem pojazdów. Prosta nowelizacja – nad którą pracowano ponad rok – zwiększy uprawnienia osób, które mają dokument od co najmniej 3 lat.

Choć sezon nie jest najlepszy na wyprowadzanie trójkołowca na ulice, kolejna wiosna może wyglądać na drogach zupełnie inaczej. Od 22 grudnia 2018 roku każdy kierowca posiadający prawo jazdy kat. B od 3 lat może legalnie kierować również motocyklem trójkołowym . Jak argumentowali twórcy nowelizacji, technika prowadzenia takiego pojazdu jest bardzo podobna do zwykłego samochodu, stąd też złagodzenie przepisów.

Przepisy są też ukłonem w stronę niepełnosprawnych, którzy są w stanie prowadzić pojazd trójkołowy, ale nie mogły tego robić zgodnie z prawem, bowiem wymagało to zaliczenia egzaminu na kat. A, czyli na tradycyjny motocykl. Wprowadzenie nowych przepisów było też możliwe dzięki ciepłemu przyjęciu przez kierowców zasad pozwalających na poruszanie się małym motocyklem o maksymalnej pojemności 125 cm3, które to obowiązują od 2015 roku. Nie tylko rozruszały one rynek jednośladów, ale i nie zwiększyły niebezpieczeństwa na drogach.