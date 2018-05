Nowa oferta gastronomiczna Shella. Na stacjach pojawi się marka deli by Shell

7 maja br. na polskim rynku oficjalnie zadebiutowała marka deli by Shell. Firma postanowiła odświeżyć swój format gastronomiczny i przedstawić klientom ofertę, która powstała z zamiłowania do najlepszych smaków i wysokiej jakości składników. Polska jest jednym z pierwszych rynków, na których pojawił się nowy brand.

W swojej nowej ofercie Shell stawia na najwyższą jakość składników, z jakich powstają dostępne na stacjach posiłki i przekąski. Nowością są udoskonalone receptury oraz rozszerzony koncept „Jesz co chcesz”, a w nim: kanapki, bagietki, zapiekanki i sałatki starannie przygotowane na miejscu z indywidualnie dobranych składników. Dzięki temu klienci Shell mają możliwość większej personalizacji zamówień. Rozszerzony koncept „Jesz co chcesz” jest dostępny na 70 stacjach, do końca roku pojawi się łącznie na 120 stacjach w całej Polsce.