Nowa marka z pierwszym salonem. DS rozpoczyna ofensywę rynkową

Ekskluzywna marka DS – nawiązująca do najlepszych czasów francuskiej motoryzacji – oddziela się od Citroena. Wymaga to otwarcia nowych, wyszukanych salonów sprzedaży. Pierwszy z nich pojawił się w Warszawie przy ul. Krakowskiej.

Francuski blichtr, niespotykana stylistyka oraz wygoda najwyższej klasy. Z takimi hasłami chce być kojarzona marka DS. Polskie przedstawicielstwo zamierza rozwinąć sieć sprzedaży do 8 punktów. Jak twierdzili przedstawiciele marki, ich lokalizacja generuje blisko 80 proc. sprzedaży pojazdów klasy premium w kraju. Są to oczywiście ośrodki miejskie takie jak Gdańsk, Łódź, Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Katowice oraz Kraków.

Nowa sieć sprzedaży ma wyróżniać się architekturą budynków, jak i kolorystyką – ciepłą czernią i bordowym karminem. To nie koniec. Salony połączone są z punktami Citroena , ale mają oddzielną miejsca parkingowe, recepcję, obsługę oraz doradców handlowych. Jeden z takich salonów właśnie powstał w Warszawie przy ulicy Krakowskiej 206. Już niedługo będzie można doczekać się prezentacji pojazdów w ramach wirtualnej rzeczywistości – tak klienci będą mogli spersonalizować swoje auta.

O ile jeszcze kilka lat temu samochody z oznaczeniami DS oznaczały lepsze modele Citroena, tak teraz są to pojazdy zaprojektowane od zera. Pierwszym całkowicie nowym autem jest DS 7 Crossback. To duży SUV, który wyróżnia się rewelacyjnymi tylnymi światłami z modelem łuski, reflektorami Full LED czy eleganckim zegarkiem w kabinie stworzonym przez manufakturę BRM. Obecnie w ofercie znajdują się modele z silnikami benzynowymi i Diesla, a wkrótce do oferty dołączy 300-konna hybryda.