Nowa Kia Ceed - lepsza niż wcześniej?

Witam wszystkich bardzo gorąco ze słonecznej i gorącej Portugalii okazję testować nową Kia Ceed jak wyjdziecie samochód znacząco różni się od poprzednika i jego linia stylistyczna jest już analogi innymi modelami tej marki projektanci pracując nad wyglądem nowej Kia Ceed chcieli aby auto było bardziej drapieżne i dynamiczne Moim zdaniem Wilki tej pracy są doskonałe jest tutaj troszeczkę inspiracji zaczerpniętych ze stingera który był zaprezentowany rok temu i to właśnie nadaje temu samochodowi taki wizualnej masywności auto zdaje się być troszeczkę szersze zarówno z przodu jak iz tyłu na to jest to kwestia tylko i wyłącznie optyki Samochód zmienił też swoje wymiary moim zdaniem w porównaniu z poprzednią generacja uzyskał takiej masywności i można powiedzieć że wygląda bardziej groźny Bo poprzednia generacja Moim zdaniem wyglądało jak taka wściekła wiewiórka Nie wiem czy zauważyliście ale nowa Kia Ceed w nazwie nie ma już apostrofu jak dawniej Polscy kierowcy twierdzą że to głównie ze względu na dziennikarzy którzy w publikacjach tego apostrofu nie używali to oczywiście nie są jedyne zmiany niestety nie będzie już w wersji trzydrzwiowej Ale prócz kombi pojawi się też odmiana Shooting Brake charakterystyka wnętrza nie zaskakuje jest poprawnie praktycznie i klasycznie ważną zmianą jest fakt iż na pokładzie Sida mogą znaleźć się zaawansowane systemy wpływające na Komfort oraz bezpieczne na przykład aktywny tempomat z asystentem pasa ruchu system zapobiegający kolizji z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów asystent parkowania i kilka innych rozwiązań których wcześniej hotelu nie było zaskoczyć może pojemność bagażnika w tym momencie to 395 l co stawia Sida na wysokiej pozycji względem konkurencji i takie jak Golf US Czy Audi A3 nowy Ceed może być wyposażony w jeden z pięciu dostępnych silników mamy do wyboru 3 benzyny i 2 diesle jeśli chodzi o benzyny 1 4 MPI 100km wolnossąca jednostka 10 Turbo 120 koni E14 również turbodoładowany silnik 140 konny po stronie diesli tylko jedna pojemność 1,6 i 2 mocy 115 koni oraz 136 Przyznam się szczerze że kiedy jechałem na prezentację nowy Kia Ceed spodziewają się kolejnego bezpłciowego hatchback a który po prostu ma inne wyposażenie inny wygląd i tak tyle jeśli chodzi o różnicy jak ogromne było moje zaskoczenie Kiedy zacząłem pokonywać tym autem pierwsze kilometry naprawdę w porównaniu z poprzednią generacja która była troszkę bezpłciowa jeśli chodzi o układ kierowniczy był troszkę gumowaty i zbyt wspomagany Ogólnie jakoś dział ta pozostawiała troszeczkę do życzenia natomiast ten model i jeździ niesamowicie Samochód został opracowany na nowo jeśli chodzi o kwestie techniczne mamy tutaj zupełnie od nowa zaprojektowane amortyzatory i elementy tylnego zawieszenia które mają ogromny wpływ na prowadzenie przeprowadzenie tego auta układ kierowniczy jest bezpośredni otrzymujemy dużo sygnałów płynących z kół teraz jesteśmy na torze kartingowym tor kartingowy ma to do siebie że jest to po prostu bardzo No ale mam wrażenie że ten samochód od znajduje się tutaj doskonale na konferencji dowiedzieliśmy się że zawieszenie jest tak zaprojektowane że samochód będzie się bardzo dobrze trzymać progi i tak jest w rzeczywistości przed chwilą jeszcze były inne ćwiczenia Kiedy można było się o tym bardzo dobrze przekonać mamy tutaj dobre opony o niskim profilu ale No jeśli chodzi o całą technikę drzemie na pokładzie tego samochodu to jestem pod ogromnym wrażeniem samochód nadal zbudowany jest na tej samej platformie tą różnicą że poddane zostały modyfikacją stopy metali użyte do jej budowy w tej chwili samochód jest sztywniejszy I to czuć na drodze Nie da się nie zauważyć że nowa Kia Ceed jest droższa w podstawie niż jej poprzednia generał natomiast jest po prostu lepiej wyposażona w podstawie otrzymujemy dużo asystentów dużo wyposażenia związanego z komfortem stąd ta różnica poprzednia generacja najbardziej podstawowych wersji nie cieszyła się dużą popularnością klienci zawsze dopłaca Lite parę tysięcy aby mieć lepsze wyposażenie Natomiast teraz mają to po prostu w podstawie Myślę że Naprawdę ogromny potencjał aby zrobić niemałą rewolucje w swoim segmencie Jak mogę podsumować to krótkie spotkanie z Nową kię Ceed przede wszystkim ogromne zaskoczenie ten niesamowity potencjał aby drapieżnie walczyć z konkurencją segmentu C Jak wiecie poprzednia generacja Sida spodobała się polskiej Policji i to właśnie Policja jest największym flotowym odbiorcą te czy nowy Ceed również spodoba się stróżom prawa Jeśli tak to pościgi na drogach na pewno będą skuteczniejsze