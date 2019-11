WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 skodacitigoelektromobliność 8 godzin temu Nowa elektryczna Skoda. Ceny po dopłatach są naprawdę atrakcyjne Pierwszy samochód elektryczny Skody to doskonale znane z ulic Citigo e iV. Polski importer wiąże z nim ogromne nadzieje. Dla przeciętnego... Rozwiń Cześć z tej strony Mateusz lubczań … Rozwiń Transkrypcja: Cześć z tej strony Mateusz lubczański się jestem wchodzę i mam okazję jeździć takim samochodem Właśnie na swoich ekran To jest Scott Edge wersja elektryk Pierwszy elektryczny Kody w historii I teraz co powinniśmy Najważniejsze jest to że jest to najtańszy samochód W Polsce ponieważ po rządowych dopłatach jego cena wynosi Około 5 3000 Co dostajecie dostajecie baterię o pojemności 30 Kilowatogodzin 60 km Zasięgu i przyspieszenie do setki wynoszące oko 12 Czego nie do To na pewno nie dostanie się systemu multimedialnego Tak Systemu nie ma a odpowiada Za tą usługę czy go tavasz Wasza komórka No Auto spokojnie może służyć jako auto do miasta 4 osoby bez 5:00 Ben Już miała Problem więcej o samym samochodzie już niedługo Autokult