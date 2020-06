„Noc Cudów” w Salonach Fiata, Alfy Romeo, Jeepa, Abartha i Fiata Professional już 18-19 czerwca 2020 r.

Przed nami słynna „Noc Cudów”, największa akcja wyprzedażowa FCA Poland. W dniach 18 i 19 czerwca 2020 r. we wszystkich Salonach marek Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth i Fiat Professional będą się działy prawdziwe czary: rabaty na nowe samochody magicznie wzrosną, ceny zawrotnie spadną, setki Klientów zrealizuje swoje motoryzacyjne marzenia a firmy uzupełnią floty.

Informacja prasowa Fiat

Ze względu na pandemię Covid-19, w tym roku akcja ma szczególny wymiar. Podczas „Nocy Cudów” Dealerzy będą obsługiwać Klientów zarówno online poprzez stronę noccudow.pl, jak i w Salonach, które w dniach 18 i 19 czerwca będą czynne aż do godz. 22.00. Sprzedaż tradycyjna będzie prowadzona z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych dotyczących m.in. dezynfekcji, noszenia maseczek i zachowania bezpiecznej odległości, by zarówno Klienci, jak i obsługa czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Zeszłoroczna „Noc Cudów” FCA Poland zaowocowała sprzedażą przeszło tysiąca samochodów osobowych i dostawczych. W tym roku Dealerzy szykują się na podobny wynik, podyktowany powrotem Klientów do Salonów po blisko trzymiesięcznej przerwie wymuszonej przez koronawirus. Akcja zaplanowana na najbliższy czwartek i piątek przyniesie moc okazji na zakup aut marek należących do FCA wyprodukowanych w 2019 roku.

Fiat przygotował specjalną ofertę z okazji 100. rocznicy obecności marki w Polsce. Tipo, ulubiony model Polaków nabywających samochód do celów prywatnych, podczas „Nocy Cudów” będzie dostępny z rabatami do 16 000 zł za wersję Sedan i aż do 20 000 zł za wersje Hatchback i Kombi. W najbliższy czwartek i piątek na swoich właścicieli będzie czekać blisko pół tysiąca egzemplarzy bestsellerowego Fiata.

Rekordy sprzedaży w Polsce i na świecie notuje też duma marki, Fiat 500 produkowany w tyskiej fabryce FCA. W dniach 18-19 czerwca ten model będzie dostępny nawet o 14 000 zł taniej, a na Klientów czeka prawie trzysta aut. Mega promocje cenowe obejmą też pozostałe modele Fiata: cena wszechstronnego SUV-a 500X spadnie nawet o 24 000 zł, a rodzinnego 500L nawet o 20 000 zł.

Jeep, kultowa amerykańska marka z portfolio FCA, kolejny już raz dołączy do „Nocy Cudów”, kusząc Klientów wyjątkowymi cenami. Każdy, kto marzy o legendarnym aucie z siedmioszczelinowym grillem na masce, powinien zaraz zajrzeć na stronę noccudow.pl. Dealerzy Jeepa przygotowali kilkaset samochodów, których warunki zakupu podczas „Nocy Cudów” zapierają dech w piersiach. Oryginalny Renegade, bardzo w stylu Jeepa, będzie dostępny nawet o 22 procent taniej, a jego większy brat Compass z rabatem do 24 procent. Miłośników przygody i topowych parametrów jazdy off-roadowej z pewnością ucieszy zniżka do 22 procent na królewskiego Wranglera.

Dla fanów szybkiej, sportowej jazdy i włoskiego stylu, FCA Poland przygotowała niezwykle atrakcyjną ofertę na samochody Alfa Romeo. Piękny sedan Giulia i podbijający rynki pierwszy SUV mediolańskiej marki, model Stelvio, zostaną przecenione nawet o 29 procent. Kompaktową, miejską Giuliettę będzie można nabyć do 20 procent taniej.

Pozostając przy sportowych osiągach i zwiększonej dawce adrenaliny, nie można nie wspomnieć o nawet 19-procentowym rabacie na Abartha 595. Nadchodząca „Noc Cudów” to doskonała okazja, aby stać się właścicielem rasowej i szybkiej „500” z logo skorpiona na masce.

W zeszłym roku po raz pierwszy do „Nocy Cudów” dołączyła „najbardziej pracowita” marka koncernu FCA, Fiat Professional, oferując szeroką gamę samochodów dostawczych dostosowanych do większości branż i biznesów w Polsce. Fiat Ducato to dziś synonim auta dostawczego w Polsce, wieloletni lider rankingów sprzedaży i satysfakcji Klientów. Ten model podczas „Nocy Cudów” będzie dostępny nawet z 22-procentowym rabatem, a nieco mniejszy, lecz równie dzielny Doblò Cargo z maksymalnie 20-procentową zniżką.

Podane wartości rabatów dotyczą maksymalnych rabatów na samochody z roku produkcji 2019. Pełna lista samochodów objętych promocją „Noc Cudów” 2020 dostępna jest na stronie noccudow.pl.