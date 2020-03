Niezbędnik kierowcy. Przyda się w trudnej sytuacji

Nie każdej trudnej sytuacji na drodze da się uniknąć. Nawet najbardziej ostrożnym kierowcom zdarza się uczestniczyć w kolizji. Najważniejsze, by zachować zimną krew i odpowiednio zareagować na gwałtownie zmieniającą się sytuację.

Przyda się w każdej sytuacji

Dobrej jakości multitool samochodowy kosztuje około 30 złotych. W tej cenie otrzymujesz niewielkie narzędzie, które może z powodzeniem funkcjonować jako brelok doczepiany do samochodowych kluczy. Wyposażono go zarówno w proste narzędzia takie jak latarka czy sygnał alarmowy. Przydadzą się szczególnie podczas awarii samochodu w nocy. Jeśli kierowca będzie zmuszony zatrzymać się na ruchliwej, ale słabo oświetlonej drodze, musi wystawić trójkąt ostrzegawczy. Latarka będzie doskonałym sygnałem dla innych kierowców.

Ukryte ostrze pozwoli błyskawicznie pozbyć się pasów w sytuacji, gdy w wyniku uderzenia mechanizm blokujący zatnie się lub nie będziesz mieć możliwości się do niego dostać. W dodatku możesz mieć pewność, że się nie pokaleczysz. Ostrze jest otoczone z trzech stron warstwą ochronnego tworzywa, a ostrze znajduje się w szczelinie zatykanej kolorową zawleczką z kółkiem doczepianym do kluczy. Dzięki temu możesz swobodnie korzystać z gadżetu nawet wtedy, gdy klucze pozostają w stacyjce, wystarczy jedynie mocno szarpnąć.

Nie marnuj czasu

Wystarczy przytknąć miarkę do zagłębienia w oponie i odczytać wynik na skali. Jeśli widać czerwoną część podziałki, to znak, że bieżnik jest zbyt płytki.

Aby czuć się bezpiecznie podczas jazdy, nie potrzeba wiele. Wystarczy rozsądna jazda, zapięte pasy i dobra ocena własnych możliwości, by dojechać do celu bez żadnych komplikacji. Wielofunkcyjny multitool da ci ponadto pewność, że jesteś przygotowany na każdą ewentualność.