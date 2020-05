WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Nietypowy test nowego Mercedesa klasy G: jak się żyje z luksusową terenówką na co dzień Mercedes klasy G niedawno przeszedł największą modernizację w swojej historii. Zupełnie nowa generacja modelu została opracowana między innymi... Rozwiń taki samochód który za mną i życie … Rozwiń Transkrypcja: taki samochód który za mną i życie to nowy Mercedes klasy G mimo że wygląda jak ten oryginał który już dobre 40 lat jest na rynku to 2018 roku mamy nowe generacje teraz także mamy jej wersję którą można uznać za taką pochodną 2 klasy na co dzień ponieważ pojawiła się w końcu opcja silnika wysokoprężnego to jest diesel o pojemności 2 i 910 litra o mocy 286 koni więc teorii silnik który jest na pewno bardziej wszechstronny i ekonomiczny niż ta czarna benzynowej nocka V8 która do tej pory była jedyną opcją w związku z tym to co mnie interesuje to przekonanie się czy g-klasa teraz może być samochodem na co dzień Jak można się spodziewać się w terenie będzie się spisywać doskonale Ale co z takimi bardziej przyziemnymi zadaniami jak choćby za parkowanie na parkingu podziemnym Czy jazda autostradą o tym się 350d ma podstawę żeby stać się samochodem bardziej przed tronem bardziej na co dzień ponieważ ta nowa generacja klasy G która jest obecna z nami na rynku od blisko dwóch lat jest osób generacja nawet jeśli nie widać tego aż tak bardzo to ona stała się bardziej wszechstronna i właśnie bardziej nastawiona na taki codzienny Komfort Chodź jak mówię tego żeby te zmiany były duże ponieważ no dalej Jest to wielka terenówka na wyspecjalizowana raczej do jazdy w terenie więc te zmiany nie będą jakieś przełomowe są pisać to doskonale z tyłu gdzie mamy aż 14 cm więcej miejsca na nogi to raczej pokazuje jak mało było tej przestrzeni w poprzedniku teraz ponieważ no dalej Jest to mniej miejsca niż spodziewali byśmy się to w samochodzie tej wielkości także jeśli chodzi o sam bagażnik ta pojemność jest mniejsza niż w suvach za podobne pieniądze czy podobnej wielkości co innego z przodu Ona może nie zmieniło się aż tak Jeśli chodzi o tą samą przestronność ale w końcu pojawiły się tutaj te rozwiązania technologiczne właściciela klasy nie czekali jest w końcu trochę nowocześnie choć oczywiście ten sam Design ten sam charakter jak widać pozostał razem z tą rączką pasażera ja bym powiedział że teraz klasa g to taka klasa s tylko 50 cm wyżej bo jak widać miejsce tutaj przez cały czas rzeczywiście jest no dużo wyżej zawieszenie zwykły w samochodach Trzeba się troszkę wspiąć żeby przyjąć do środka Ale dzięki temu jesteśmy tutaj nagradzanie taką dominującą górująca pozycją na drodze ciekawych rzeczy w tym samym miejscu pozostały trzy przyciski blokujące kolejne mechanizmy różnicowe czyli tylny i przedni jeśli chodzi o jazdę także w tym zakresie g-klasa na pewno zaliczyła duży postęp No ale znów to jest pojęcie względne ponieważ g-klasa pierwszej kolejności dalej jest samochodem terenowym co czuć podczas jazdy tutaj z tyłu mamy przez cały czas belkę skrętną więc Niezależnie od tego jak bardzo zaawansowane byłoby to za nie tutaj komfort jazdy No i jest niższy niż w samochodach na przykład zawieszeniem pneumatycznym przed którym klasa g przez cały czas konsekwentnie się broni jako że jest to rozwiązanie które jest najgorsze w terenie więc tutaj ta jazda Terenowa przez cały czas jest priorytetem i to się odbija jednak na tej codziennej eksploatacji w mieście No i tak że w trasie w mieście to zużycie paliwa mimo że mamy silnik wysokoprężny przez cały czas jest wysokie w nocy około No mi tutaj wynosił około 100 litrów na 100 km nawet chodzi Wiem że w bardzo sprzyjających warunkach przy spokojnej jednostajnej jeździe da się osiągnąć wyniki w okolicach 10 l No to jednak nie codzienność w przypadku klasy g a jak z klasa sprawdza się na autostradzie to trzeba przyznać że tutaj to nowe zawieszenie i wiele innych elementów które miały wpływać na jazdy rzeczywiście poprawia sytuację ale nie możemy zapominać że przez cały czas jest to prostokątny wielki samochód więc tutaj zarówno komfort jazdy jak i jego Dominika sąd ograniczane przez obiektywny utrudnienia że tak to nazwę Zdziwiło mnie że przy tym wyższych prędkościach przez cały czas jest wysokie zużycie paliwa bo nawet nie ma innej opcji wysokoprężnej Krzysztof Zużycie wynosi około 15 litrów na 100 kilometrów na miejsce znacznie więcej niż się spodziewałem no i tak że ten Komfort akustyczny przez cały czas pozostał ponieważ przy 140 na godzinę szum powietrza przez cały czas jest bardzo dostrzegalny no ale w końcu czego się spodziewać Jeśli mówimy tak naprawdę o lodówki przy prędkości 140 km na godzinę w klasie 5 do 2 m wysokości brakuje zaledwie paru centymetrów dlatego na tych parkingach na których limit wynosi 2 m Ten samochód się mieści No ale jak widać mieści się ledwo co i podczas przejazdów może przyprawić kierowcę o trochę szybsze serca No ale ogólnie się mieści Więc ten test zdaje trzeba tylko pamiętać żeby nie pisać w miejsce gdzie to ograniczenie wysokości jest mniejsze niż 2 m ostatecznie więc Mercedes G pozostaje samochodem bardzo wyspecjalizowanymi nawet w tej wersji wysokoprężnej No ciężko go uznać jako domyślny samochód do jazdy na codzień chyba że potrzebujesz luksusowej terenówki do podbijania trudnego bardzo niedostępnego terenu wtedy rzeczywiście ten samochód nie ma sobie równych a w innych przypadkach jest po prostu takim jak z dodatkiem do ekscentrycznego w stylu życia ale bardzo dobrze że klasa g taka została ponieważ właśnie za taką formułę Klient już przez ostatnie 40 lat ten samochód pokochali i także w wersji tej wysokoprężnej ta konstrukcja nie zapłaciła tego swojego wyjątkowego ducha