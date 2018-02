Niepełnosprawnemu ukradli samochód. Bezczelność złodziei nie zna granic

W nocy, z poniedziałku na wtorek, skradziono samochód w podwrocławskiej Leśnicy. Sprawa jest poważna - łupem złodziei padło auto specjalnie przystosowane do potrzeb niepełnosprawnego Piotra Szubielskiego. Poszkodowany wraz z rodzicami proszą o pomoc w ustaleniu sprawców.

Do kradzieży doszło na ulicy Pusteckiej. Skradziony samochód to ciemnoszary Citroen Berlingo, który miał zamontowaną specjalną rozkładaną platformę, która pozwalała wjechać do środka osobie na wózku. 31-letni syn właścicieli auta cierpi na czterokończynowe spastyczne mózgowe porażenie dziecięce. Nie mówi i nie może się samodzielnie poruszać. Tak zmodyfikowany samochód był niemal zbawieniem dla Piotra i jego rodziców.