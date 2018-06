Nieoznakowany radiowóz złapał nieoznakowany radiowóz. Policjant stracił prawo jazdy

Policjantowi w nieoznakowanym radiowozie wolno więcej? Nic z tego - przekonał się o tym funkcjonariusz, którego w okolicach Łukowa złapał kolega po fachu w innym nieoznakowanym radiowozie. Nie skończyło się tylko na mandacie.

Nieczęsto słyszymy o zatrzymaniach policjantów na drodze, ale to nie znaczy, że do takich zdarzeń nie dochodzi. Na jednym z popularnych fanpage'y na Facebooku pojawiło się zdjęcie wpisu dotyczącego kontroli drogowej, która miała miejsce na początku czerwca 2018 roku. Policjanci łukowskiej drogówki zatrzymali nieoznakowany radiowóz, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 60 km/h . Z notatki wynika, że funkcjonariusz jadący fiatem bravo został w związku ze swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem ukarany nie tylko mandatem. Zgodnie z przepisami zostało mu odebrane prawo jazdy.

Sytuacja brzmi na tyle absurdalnie, że przy poście ze zdjęciem ekranu pojawiły się komentarze sugerujące, że to "fejk". Jak udało mi się ustalić - nic bardziej mylnego.

Całe zdarzenie jest prawdziwe. Potwierdziłem to zarówno w komendzie w Łukowie, jak i w Lubartowie. Ukarany policjant pracuje w wydziale kryminalnym w drugiej z placówek i, jak udało mi się ustalić, prowadził wtedy działania operacyjne . Dlaczego nie miał włączonych sygnałów świetlnych? To prawdopodobnie wyjdzie na jaw podczas czynności wyjaśniających, które właśnie trwają.

Trzeba bowiem pamiętać, że radiowóz sam z siebie nie jest pojazdem uprzywilejowanym. Reguluje to art. 2 pkt 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wyraźnie zaznacza, że pojazd musi mieć włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Skoro nieoznakowany fiat poruszał się bez nich, był zwykłym uczestnikiem ruchu drogowego, co oznacza, że powinien był stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.