Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – policja zapowiada kolejną akcję

2 października 2019 roku policjanci z wydziałów ruchu drogowego w całym kraju wezmą udział w zmasowanej akcji, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. To już dziesiąta odsłona tego przedsięwzięcia.

Działania funkcjonariuszy z całego kraju będą polegać głównie na kontrolowaniu zachowań kierowców wobec pieszych i rowerzystów. Szczególnym nadzorem objęte zostaną przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów, jak również inne miejsca, w których często dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu.

Ci z kolei powinni pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania i zadbać o to, by być widocznymi na drodze. Teraz, w okresie jesiennym, ma to szczególne znaczenie nie tylko poza terenem zabudowanym, ale i w gorzej oświetlonych rejonach miast.