Niebezpieczne sytuacje w aucie. Naucz się reagować

Groźne sytuacje mogą się przydarzyć każdemu, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności, podczas mgły lub po zmroku. Dlatego najlepiej będzie nauczyć się, jak sobie z nimi radzić w miarę prosty sposób.

Najważniejsze jest oczywiście zachowanie zimnej krwi. W chwili, gdy samochód dachuje lub został uszkodzony w skutek kolizji, łatwo się pogubić, a każda pomyłka może mieć przykre konsekwencje. Poza tym dobrze jest mieć przy sobie coś, co pomoże w razie trudnej sytuacji.

Zacinające się pasy

Pasy mają za zadanie ratować nasze życie, w niektórych przypadkach mogą jednak powodować pewne problemy. W wyniku niefortunnej kolizji możesz mieć problemy z odpięciem pasów bezpieczeństwa. Może to wynikać z wadliwego systemu samego mechanizmu bądź też niemożności dotarcia do klipsa zwalniającego. Niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy masz dwa sposoby na wyswobodzenie się.

Po pierwsze możesz całkowicie odsunąć siedzenie do tyłu, a następnie odchylić oparcie. W ten sposób zapewnisz sobie trochę luzu i będziesz mógł wysunąć się z potrzasku bez konieczności uzyskania pomocy z zewnątrz. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie możesz odsunąć siedzenia – na przykład dlatego, że na siedzeniu za tobą znajduje się pasażer lub coś, co blokuje fotel kierowcy – trzeba będzie przeciąć pasy. Najlepiej użyć do tego profesjonalnego ostrza, które poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami w kilka chwil.