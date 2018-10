Nie zwolnił przed przejściem, potrącił dziecko. Zdarzenie nagrał monitoring

Przepisy nieprzypadkowo nakazują zachowanie uwagi podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. Zielonogórski monitoring nagrał kierowcę, który tego nie zrobił. W efekcie potracił chłopca.

W ubiegłym tygodniu na jednej z głównych ulic Zielonej Góry doszło do kolizji pomiędzy trzema samochodami osobowymi. Na miejsce została wezwana policja, która zajęła się wyjaśnianiem okoliczności zderzenia. Gdy okazało się, że w tej okolicy umieszczona jest kamera miejskiego monitoringu, funkcjonariusze postanowili sprawdzić nagranie, aby określić bez żadnych wątpliwości, jak doszło do zdarzenia. Zadanie odszukania incydentu na nagraniach z kamery otrzymał pracownik policji, który na co dzień wspomaga pracę dyżurnego zielonogórskiej jednostki.