Nie zatrzymał się do kontroli. Musi zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych

Do sytuacji doszło w czwartek, 25 maja 2023 r. w Pasłęku. Policyjny patrol spostrzegł żółty motocykl, którym szybko poruszał się mężczyzna. Gdy zauważyli, jak wyprzedza inne pojazdy, postanowili zatrzymać go do kontroli. Jednak motocyklista zaczął uciekać.