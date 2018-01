Nie wszędzie na świecie OC jest obowiązkowe. Wiemy jak działa ten system

W Polsce składki za polisy i kary za brak OC rosną, jednak są miejsca na świecie, gdzie nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Nowa Zelandia i część USA to wyjątki od polisowego przymusu

Ciekawą politykę dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych, prowadzą również dwa stany USA. W New Hampshire oraz Wirginii polisa OC dla kierowców nie jest obowiązkowa. Drugi z wymienionych stanów, wymaga jednak zapłacenia 500 dol. rocznie przez osoby niewykupujące odpowiedniej polisy. Jest to swoista całoroczna zapłata za możliwość jeżdżenia bez OC, która nie zapewnia żadnej pomocy finansowej władz po spowodowaniu wypadku. W New Hampshire kierowcy niepłacący za skutki spowodowanych wcześniej wypadków, muszą się pogodzić z czasową utratą prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. - Co ciekawe, obydwa wspomniane stany cechują się nieco niższym odsetkiem nieubezpieczonych kierowców niż całe Stany Zjednoczone - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.