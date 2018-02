Nie tylko odświeżona Mazda 6. Japończycy przywiozą do Genewy pięć nowości

Co prawda Mazda pokazała już model 6 po liftingu, ale teraz swoją premierę będzie miała wersja Sport Kombi. Na targach zaprezentowane zostaną też koncepty Vision Coupe oraz Kai Concept, jak i – po raz pierwszy w Europie – rewolucyjny silnik Skyactiv-X.

Więcej nowości można jednak znaleźć w środku. Jest teraz bardziej luksusowo i… japońsko . Producent przeprojektował deskę rozdzielczą i fotele. Pojawiły się nowe materiały, jak sztuczny zamsz o złotym odcieniu nałożonym techniką używaną do zdobienia kimon, czy wstawki z drewna Sen używanego do robienia japońskich bębnów. Dostępna jest też brązowa skóra Nappa.

Nie mogło zabraknąć zmian technologicznych. Mazda chwali się, że nowa "szóstka" oferuje większą wydajność układu napędowego, lepszą dynamikę prowadzenia i wyższy komfort jazdy. Jednocześnie wprowadza nowe systemy, jak i-ACTIVSENSE, układ kamer 360 stopni czy też inteligentny tempomat dostosowujący prędkość do obowiązujących znaków drogowych.

W Genewie swoją światową premierę będzie mieć praktyczniejsza odmiana odświeżonej Mazdy 6 – model Sport Kombi . To w salonach już wkrótce, natomiast bardziej odległą przyszłość zdradzają dwa koncepty, które Japończycy przywiozą na targi.

Pierwszy z nich, Vision Coupe, skupia się na wyglądzie . Projekt to opływowe, czterodrzwiowe coupé, w którym projektanci zrezygnowali z rytmicznego modelowania ruchu. Była to jedna z kluczowych zasad tworzenia aut w stylu Kodo. Zamiast tego skupili się na stworzeniu niezwykle prostego projektu, hołdując zasadzie "mniej znaczy więcej".

Kai Concept to z kolei zapowiedź przyszły modeli Mazdy. Pierwsze słowo oznacza w języku japońskim "pioniera" i gdyby tego było mało, producent wprost określa go mianem "idealnego pojazdu". Kompaktowy hatchback łączy nowoczesną stylistykę z przełomowymi rozwiązaniami, ale wciąż jest przy tym napędzany silnikiem spalinowym. Wiele osób dopatruje się w nim potencjalnego następcy dla obecnej generacji Mazdy 3. Japończycy skupili się też na zapewnieniu jeszcze większej integracji kierowcy z samochodem – jest to rozwinięcie ich filozofii "Jinba Ittai".