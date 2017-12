Nie masz podgrzewanych siedzeń w samochodzie? Jest na to tani sposób

Mroźny poranek, a ty musisz wstać do pracy. Zima znowu zaskoczyła drogowców, bo jezdnie są nadal nieodśnieżone, choć śnieg przestał padać jakiś czas temu. Do tego trzeba zrzucić go z samochodu i pozbyć się szronu z szyb. A gdy już dostatecznie wymarzniesz to przywita cię zimny fotel? Tak być nie musi.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych mat podgrzewających (Shutterstock.com)

Zima to nie jest najlepszy okres dla kierowców. Mróz i śnieg sprawiają, że nie można szybko wskoczyć do samochodu i wyruszyć w drogę. Mimo że latem samochody potrafią się nieznośnie nagrzać to po włączeniu klimatyzacji robi się w nich przyjemniej. Zimą samochód dłużej się nagrzewa, a do tego parują szyby, co nie sprzyja bezpiecznej jeździe.

Jednak w tej trudnej dla kierowców porze roku jest coś, co może choć trochę poprawić przyjemność z jazdy. Jest nią podgrzewany fotel. Nie jest to częste wyposażenie samochodów, ale można znaleźć rozwiązanie w postaci maty podgrzewającej.

Działanie takiej maty jest niezwykle proste. Kładziemy ją na fotelu i za pomocą specjalnych gum przyczepiamy, aby mata podczas jazdy się nie przesuwała. Następnie trzeba ją podłączyć do samochodowego gniazdka. To wszystko. Montaż nie zajmuje zbyt wiele czasu i można ją zostawić na siedzeniu do wiosny.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych mat samochodowych. Najprostsze modele mają funkcję podgrzewania, ale są też maty oferujące masaż. To dobre rozwiązanie dla osób, które dużo czasu spędzają za kierownicą. Nieważne jak wygodny będzie fotel po pewnym czasie będzie nam w nim niewygodnie. Wtedy masaż okaże się zbawienny.