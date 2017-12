Nawigacja, z którą zawsze dotrzesz do celu na czas. Nasz wybór

Nawigacja GPS to jedno z najbardziej potrzebnych urządzeń dla współczesnego kierowcy. Liczny wybór tras, sygnalizowanie natężenia ruchu i kontroli drogowych pozwolą ci uniknąć korków, mandatów oraz szybko i bezpiecznie dojechać do celu. Rynek pełny jest różnego rodzaju urządzeń, jednak my wybraliśmy dla was najlepsze dostępne modele. Oto one!

Dobra nawigacja sprawi, że każda podróż stanie się łatwa i przyjemna (iStock.com)

VORDON to 7-calowe cudo, które wystarczy podłączyć i dotknąć ekranu. Z tym sprzętem nigdy więcej nie spędzisz długich kwadransów na konfigurowaniu uprzędzenia, ściąganiu map i sterowników. To wyjątkowo intuicyjna maszyna, na której znajdziecie proste w obsłudze mapy Polski i Europy. Kupując nawigację Vordon, uzyskacie możliwość bezpłatnej, dożywotniej aktualizacji wszystkich map. Co więcej, nawigacja jest w pełni odblokowana, co daje możliwość uruchamiania innych systemów nawigowania, takich jak np.: AutoMapa, Igo, TomTom, MioMap i wiele innych. Sprzęt ma również wgrane programy użytkowe, takie jak: notatnik, kalkulator, Word i Excel viewer i inne.

Kolejny sprzęt to idealne narzędzie przeznaczone również dla kierowców dużych samochodów transportowych. To nawigacja TomTom GO Professional 6250 zawierająca precyzyjne mapy 46 krajów. Wybierając ten model, już nigdy nie będziesz musiał męczyć się z szukaniem aktualizacji ani tym bardziej wydawać na to swoich pieniędzy. W tym przypadku możemy liczyć na bezpłatną i dożywotnią aktualizację. Nawigacja posiada kolorowy ekran dotykowy (pojemnościowy) o przekątnej 6 cali. W środku znajdują się tak niezbędne opcje, jak: asystent pasa ruchu, wyznaczanie trasy oraz widok skrzyżowań i terenu w 3D. Razem z nawigacją dostajemy dożywotnie usługi TomTom Traffic i Fotoradary, funkcja MyDrive, samo urządzenie potrafi też odbierać wiadomości ze smartfona, jest kompatybilne ze sztuczną inteligencją Siri i Google Now oraz posiada wbudowany moduł Wi-Fi.

Kolejną propozycją jest niezawodna nawigacja MIO SPIRIT 7500. Sprzęt zawiera darmową mapę Polski z bezterminową aktualizacją do czterech razy w roku. Nawigacja posiada dotykowy, matowy ekran LCD o przekątnej 5 cali. Bardzo ciekawą opcją jest tu także system LearnMe Pro™, który dopasuje trasę do twojego stylu jazdy, tak abyś zawsze do celu dotarł na czas. Jedną z naszych ulubionych opcji jest asystent parkowania, który szybko znajdzie najbliższy parking. Nigdy więcej straty czasu na szukanie miejsca postojowego! Dodatkowo zastosowano tu również opcję nawigowania w trybie pieszego, podgląd skrzyżowań 3D oraz asystent pasa ruchu, byś nigdy nie przegapił odpowiedniego zjazdu.