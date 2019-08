Nawigacja na 2019 rok. Dożywotnia aktualizacja i mnóstwo trybów pracy

Nawigacja samochodowa to sprzęt, który przyda się każdemu, kto często pokonuje wielokilometrowe trasy lub jeździ do innych miast. Dzięki niej nie tylko znajdziesz najszybszą drogę do celu, ale również ominiesz nieprzyjemności i niespodzianki, które mogą na ciebie czekać.

Wielu kierowców decyduje się na używanie swojego smartfona w roli nawigacji. Takie rozwiązanie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo korzystne, może naprowadzić cię na znacznie większe koszty. Warto więc pomyśleć nad zakupem nawigacji, która okaże się o wiele wygodniejsza w użytkowaniu.

Zwróć uwagę na wielkość ekranu oraz rozdzielczość wyświetlacza. To od nich zależy, jak komfortowo będziesz korzystać z nawigacji podczas codziennej jazdy. Urządzenia z dużym ekranem (7 cali lub większym) sprawdzą się przede wszystkim w dużych samochodach ciężarowych, z jednej strony zapewnią dobrą widoczność mapy, a z drugiej nie zasłonią szyby samochodowej. W autach osobowych lepszym rozwiązaniem będzie mniejsza nawigacja. Sprzęt o dużej przekątnej ekranu będzie kosztować o wiele mniej niż pięcio- czy siedmiocalowy smartfon.

Ilość i częstotliwość aktualizacji map

To jeden z najbardziej istotnych parametrów, które decydują o zakupie konkretnej nawigacji samochodowej. Jeśli często podróżujesz za granicę, warto zainwestować w model z wgranymi mapami innych krajów. Pamiętaj, że taki model będzie droższy niż nawigacja, która działa jedynie na polskich drogach. Dlatego jeśli nie ruszasz się poza granice państwa, nie warto przepłacać.

W dodatku warto zwrócić uwagę na to, jaką opcję aktualizacji map przewiduje producent sprzętu. Oferowanie dożywotniej darmowej aktualizacji jest już standardem. Nie musisz przy tym jechać do serwisu ani prosić o pomoc sprzedawcy. Wystarczy podłączyć nawigację za pośrednictwem kabla do komputera i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nowoczesne gadżety

Nawigacje nowej generacji mają możliwość obsługi głosowej, co znacznie ułatwia obsługiwanie jej nawet podczas jazdy. Jeśli w trakcie podróży okaże się, że cel trasy się zmienił, nie musisz zjeżdżać na pobocze. Wystarczy aktywować funkcję wyszukiwania głosowego jednym przyciskiem i możesz na przykład podać nowy adres miejsca, do którego jedziesz.

Większość nawigacji samochodowych pozwala na dostosowanie trybu jazdy do profilu użytkownika. Dobry sprzęt wytyczy inną trasę dla samochodów osobowych, a inną dla ciężarowych, mając na uwadze ograniczenia wagi czy wysokości wiaduktów. Wybierając różnorodne tryby jazdy, możesz dojechać do celu najkrótszą bądź najłatwiejszą drogą, wytyczyć trasę z pominięciem płatnych odcinków autostrad bądź wybrać tę najbardziej ekologiczną, co wpłynie na spalanie paliwa i eksploatację auta.

Nawigacja czy smartfon

Obecnie wielu kierowców korzysta z aplikacji na smartfony, zamiast kupować osobną nawigację. W niektórych sytuacjach osobne urządzenie sprawdzi się o wiele lepiej. Dobra nawigacja ma znaczenie szczególnie dla osób, które dużo podróżują po całej Europie. Nawigacje z wgranymi mapami kilku krajów i częstą aktualizacją uwzględniającą zmianę już istniejących tras to podstawa dla zawodowych kierowców.