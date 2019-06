Nawigacja do samochodu. Nie nadwyrężaj smartfona

Czasy, w których podczas wakacyjnej podróży trzeba było zjechać na pobocze, by zerknąć na mapę, dawno już minęły. Obecnie ogranicza cię jedynie jakość i rodzaj nawigacji samochodowej. Jeśli będzie dobra, dojedziesz do celu bez przygód.

Nawigacja GPS to prawa ręka profesjonalnego kierowcy (Fotolia, Fot: Igor Mojzes)

Podczas wakacyjnych wyjazdów dobrej jakości nawigacja będzie niezastąpiona. Niektórzy zamiast inwestować w profesjonalny sprzęt posiłkują się smartfonem. Latem takie rozwiązanie nie jest najlepszym pomysłem.

Upały zabójcze dla smartfonów

Palące słońce, wszechobecny skwar i rozgrzana samochodowa szyba bardzo szybko rozprawią się nawet z najbardziej wytrzymałą baterią telefonu. Dobrej jakości smartfon może kosztować nawet grubo ponad tysiąc złotych, dlatego lepiej zainwestować niewielką kwotę w profesjonalną nawigację samochodową, niż narażać smartfona na szwank.

Słońce padające przez szybę to jedno. Nie pomaga również fakt, że podczas jazdy telefon cały czas wyświetla mapę. To z kolei sprawia, że bateria rozładowuje się zdecydowanie szybciej. Co prawda można ją oczywiście naładować, jednak podłączenie urządzenia do prądu generuje jeszcze więcej ciepła. Skumulowanie tych wszystkich czynników może sprawić, że bateria zdegeneruje się w zastraszającym tempie.

Zainwestuj w sprawdzony sprzęt

Dla wymagających kierowców przygotowywano wysokiej jakości sprzęt w atrakcyjnej cenie. Nawigacja samochodowa kosztuje o wiele mniej niż smartfon, a w dodatku jest znacznie bardziej odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne. Niestraszne jej ani upały ani promienie słoneczne. W dodatku promienie słoneczne nie przeszkadzają w odczytywaniu mapy, jak ma to miejsce w przypadku smartfona. Ekran nawigacji jest matowy, dzięki czemu nie odbija promieni słonecznych i nie ryzykujesz, że podczas jazdy niefortunny kąt padania światła skutecznie cię oślepi.

Mapa cały czas na bieżąco

Co ważne, kupując nawigację płacisz tylko raz. Wiele nowoczesnych modeli wzbogacono o funkcję darmowej aktualizacji map kilka razy w ciągu roku. Usługa jest dożywotnia, dlatego wydając jednorazowo kilkaset złotych możesz mieć pewność, że do czasu, gdy zdecydujesz się na wymianę, nie będziesz musiał zapłacić ani złotówki za aktualizację.

Wgranie map jest bardzo proste i z powodzeniem zrobisz to samodzielnie w domu, mając do dyspozycji jedynie komputer z dostępem do internetu. Należy połączyć oba urządzenia za pośrednictwem kabla, a następnie postępować z instrukcjami widocznymi na ekranie.