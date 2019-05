Nawigacja czy smartfon. Co będzie lepsze dla kierowcy

Choć długi weekend już za nami, to niedługo zaczną się wyjazdy wakacyjne, a na drogach zrobi się tłoczno. Podczas wyjazdu w długą trasę warto mieć na podorędziu dokładne mapy Polski i Europy. Tu rodzi się pytanie, skorzystać ze smartfona czy profesjonalnej nawigacji?

Czasy, w których co jakiś czas trzeba było zjechać na pobocze, by zerknąć na mapę, dawno już minęły. Pokonywanie setek, a nawet tysięcy kilometrów jest o wiele prostsze, o ile masz przy sobie urządzenie, które będzie w stanie poprawnie wytyczyć trasę do celu bez zbędnych niespodzianek. Wymagający kierowcy potrzebują sprzętu wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

Zalety nawigacji GPS

Najważniejszym argumentem przemawiającym za używaniem profesjonalnej nawigacji GPS jest oszczędzanie smartfona. Telefony, które mamy w kieszeniach, kosztują nierzadko ponad tysiąc złotych, przyczepianie ich do przedniej szyby może być natomiast tragiczne w skutkach. Włączona lokalizacja urządzenia oraz aktywny przez kilka godzin ekran szybko wyczerpują baterię. Tę co prawda można szybko naładować, jednak promienie słońca spotęgowane przez samochodową szybę sprawiają, że sprzęt zaczyna się przegrzewać, a to może spowodować nieodwracalne szkody w podzespołach, a w efekcie wadliwe działanie telefonu.

Wysokiej jakości nawigacja jest nie tylko przystosowana do pracy w takim środowisku, ale dostępna jest także w różnych rozmiarach, bardziej dopasowanych do potrzeb kierowcy. Dodatkowo, w przeciwieństwie do smartfonów, ekran nawigacji GPS jest matowy, co zapobiega odbijaniu się światła, a przez to wpływa na widoczność map niezależnie od kąta padania światła.

A może jednak smartfon?

Za wyborem smartfona przemawia przede wszystkim cena – za aplikacje z mapami Polski i Europy nie płacisz właściwie nic, wystarczy je ściągnąć i po kilku chwilach możesz wytyczyć trasę do celu. Dzięki stałemu połączeniu z internetem masz do dyspozycji zawsze najbardziej aktualne mapy. W dodatku informacje o ruchu drogowym przekazywane na bieżąco sprawiają, że aplikacja poinformuje cię o nadchodzących trudnościach na drodze, a w razie potrzeby zaproponuje zastępczą trasę.

Nawigacja w telefonie to doskonały wybór dla osób, które poruszają się głównie po mieście, pokonują dziennie kilka krótszych odcinków, na przykład do i z pracy. W ten sposób smartfon sprawdzi się nie gorzej od profesjonalnego sprzętu i pozwoli ci dojechać do pracy bez nieprzyjemności.

Zwróć uwagę na dodatkowe opcje

Miej jednak na uwadze fakt, że wysokiej klasy nawigacja z wgranymi mapami całej Europy może kosztować wcale niemało. Dlatego przed wyborem urządzenia zastanów się nad tym, jak często wyjeżdżasz za granicę. Może się okazać, że nie ma sensu przepłacać, jeśli przez większość czasu będziesz korzystać jedynie z mapy Polski.