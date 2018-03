Nawet żołnierze jeżdżą na zakupy. Wojskowym Humvee zaparkowany pod dyskontem

Sklepowe parkingi kojarzą nam się raczej z walką o wolne miejsca niż wyjątkowymi samochodami. Czasem jednak można spotkać tam niecodzienne pojazdy. W końcu każdy, nawet żołnierz, musi się czasem wybrać na zakupy.

Amerykańskie pojazdy zaczęły trafiać do polskiego wojska w 2004 roku. Nim żołnierze mogli z nich korzystać, auta musiały zostać dostosowane do naszych przepisów. To z kolei odbyło się w 21. Rejonowych Warsztatach Technicznych z Rzeszowa. Następnie ponad 200 maszyn zostało rozdysponowane między jednostkami w kraju.