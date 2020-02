Nawet brelok może się przydać. Warto mieć go w aucie

Zimą możemy spodziewać się wielu niespodzianek na drogach. Dlatego warto odpowiednio się zabezpieczyć przed wszelkimi nieoczekiwanymi wydarzeniami. Dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po praktyczny brelok, który przyda się w kryzysowej sytuacji.

Multitool do auta. Zmieści się w dłoni (Youtube.com)

Urządzenie jest na tyle niewielkie, że z łatwością zmieści się w schowku, a nawet w kieszeni spodni. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze masz je przy sobie.

Szybka diagnostyka opon

Przed wyjazdem w każdą dłuższą drogę dobrze będzie zrobić szybki przegląd samochodu. Nie chodzi tu jedynie o światła czy stan płynów, ale również opon. To jeden z tych elementów auta, na które zwykle nie zwracamy zbyt dużej uwagi do czasu, aż same nie dadzą o sobie znać. Przy jeździe z dużą prędkością jakiekolwiek uszkodzenie bądź defekt opony mogą być groźne nie tylko dla kierowcy, ale również innych uczestników ruchu. Dlatego tak ważne jest, by regularnie sprawdzać stan zużycia bieżnika i ciśnienie w oponach.

Wytarty bieżnik stwarza spore zagrożenie szczególnie w okresie zimowym, gdyż wpływa na przyczepność do podłoża, a co za tym idzie – prędkość hamowania w kryzysowej sytuacji. Jazda na łysych oponach absolutnie nie wchodzi w grę, czasem jednak trudno stwierdzić, czy ogumienie nadaje się do dalszej jazdy, czy już tylko do wymiany. Dlatego warto mieć przy sobie niewielki miernik stanu zużycia bieżnika, który należy przytknąć do zagłębienia w oponie. Droższe modele umożliwiają również mierzenie ciśnienia w oponach. Obejdzie się bez wizyty na stacji diagnostycznej lub u wulkanizatora.

Po co w aucie nóż do pasów?

Praktyczny nożyk, który można znaleźć w większości samochodowych multitooli, to praktyczne narzędzie, którego pełnię możliwości docenisz podczas kolizji lub poważniejszego wypadku. Wtedy może dojść do zablokowania się mechanizmu zwalniającego pasy bezpieczeństwa. Jeśli natomiast inny samochód uderzył cię w bok, może się zdarzyć, że dotarcie do pasów bezpieczeństwa będzie utrudnione przez siedzenie, które wgniotło się do środka. Wtedy jedyną opcją na wydostanie się z samochodu o własnych siłach będzie właśnie nóż do pasów.

Jest on stosunkowo niewielki i dodatkowo zabezpieczony ochronną warstwą tworzywa sztucznego, które oblewa narzędzie z trzech stron. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie pokaleczysz się używając go w stresowej sytuacji. Jednocześnie jest ostry niczym brzytwa i przecięcie pasów bezpieczeństwa nie będzie stanowić dla niego problemu. Obejdzie się bez mozolnego piłowania, wszystko zajmie najwyżej kilka sekund.

Zbijak do szyb w kryzysowej sytuacji