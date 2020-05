Naucz się reagować. Brelok przyda się podczas kolizji

Sytuacja na drodze może zmienić się w przeciągu kilku sekund, a gdy tak się stanie, trzeba zachować zimną krew i od razu zacząć działać. Dzięki temu uchronisz się przed nieprzyjemnościami, a nawet uszczerbkiem na zdrowiu. Warto znać podstawy.

Najważniejsze jest to, by zachować nerwy na wodzy. W chwili kolizji lub podczas dachowania łatwo wpaść w panikę, a to może przysporzyć ci wielu kłopotów. Jeśli czujesz się na siłach, najlepiej będzie opuścić samochód i w miarę możliwości pomóc innym poszkodowanym.

Odpięcie pasów i otwarcie drzwi nie zawsze będzie jednak możliwe. W wyniku uderzenia może dojść do uszkodzenia drzwi lub mechanizmu zapinającego pasy. To z kolei może zmusić cię do czekania na pomoc z zewnątrz, chyba że masz w zanadrzu praktyczne samochodowe narzędzie.

Uwaga na pasy

W wyniku niefortunnej kolizji odpięcie pasów może być nieco problematyczne. Czasem wynika to z wadliwego mechanizmu, czasem z niemożności dotarcia do klipsa zwalniającego. Niezależnie od przyczyny, możesz wyswobodzić się z potrzasku na dwa sposoby. Po pierwsze możesz odsunąć siedzenie maksymalnie do tyłu, a następnie odchylić oparcie. W ten sposób zapewnisz sobie sporo luzu i wysuniesz się z pasów bez pomocy. Jeśli z jakiegoś powodu taka opcja nie wchodzi w grę, możesz użyć praktycznego breloka, który wyposażono w nożyk do cięcia pasów. Otoczony ochronną warstwą z tworzywa sztucznego jest bezpieczny w użytkowaniu i nie musisz się martwić, że w stresującej sytuacji się pokaleczysz.

YouTube.com

Droga przez szybę

W niektórych przypadkach problem może stanowić mechanizm otwierający drzwi. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem będzie czekanie na pomoc z zewnątrz lub samodzielne wybicie szyby. Jeśli masz pod ręką odpowiednio twardy i ostro zakończony przedmiot, taki jak klucz do kół czy metalowa część samochodowego zagłówka, poradzisz sobie w ciągu kilku chwil. Należy z odpowiednią siłą uderzyć w miejsce możliwie jak najbliżej krawędzi szyby – w takich warunkach nie będzie mogła sprężynować, więc łatwiej odpuści.

Problemem jest jednak to, że większość tego typu przedmiotów znajduje się poza zasięgiem. Z pomocą przychodzą podręczne zbijaki i młoteczki do szyb. Są niewielkie, możesz włożyć je do schowka, bocznej skrytki, a nawet doczepić do samochodowych kluczyków. Najprostszy breloczek ze zbijakiem do szyb, nożem do cięcia pasów, latarką i paroma innymi gadżetami to koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych. Mechanizm zbijaka jest bardzo prosty w obsłudze. Należy docisnąć urządzenie do szyby, a ta pod wpływem nacisku skruszy się w drobny mak.