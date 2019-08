Najważniejsze samochody w historii. Sprawdź modele, które zmotoryzowały świat!

Przez całą historię motoryzacji na drogi wyjechała niezliczona ilość modeli samochodów. Jedne mniej, inne bardziej przypadły ludzkości do gustu. Są jednak modele, które zapisały się na kartach historii i dzisiaj wspominane są ze względu na przełomowe rozwiązania na skalę całego przemysłu motoryzacyjnego czy nietypowy design. Przedstawiamy jedne z najważniejszych modeli w historii motoryzacji.

Mercedes-Benz W126

Pierwszy w historii Mercedes klasy S, czyli W126 światło dzienne ujrzał w 1972 roku. Znana wszystkim literka ‚S’ pochodzi od niemieckiego słowa Sonderklasse, które oznacza klasę specjalną. Samochód był dedykowany prawdziwym miłośnikom motoryzacji, którzy doceniali nowoczesne rozwiązania techniczne, jakie zostały w nim zastosowane. To co warto wiedzieć to to, że Mercedes-Benz W126 jako pierwszy w historii posiadał system ABS, poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa.