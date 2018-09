Najszybsze samochody w Polsce i nie tylko będą walczyć o Puchar Polski na dystansie ¼ mili w Katowicach

BitBay Summer Cars Party Professional 2018 to największe w Polsce wydarzenie motoryzacyjno-muzyczne, organizowane na otwartej przestrzeni ponad 56 hektarów.

15-16 września, Katowice – Lotnisko Muchowiec. Jedno miejsce, 48 godzin emocji, 12 lat historii.

Najmocniejsze samochody i najlepsi kierowcy na 1/4 mili w Europie, pokazy driftu, samochody marzeń, perełki motoryzacji, niezwykłe projekty tuningowe i kluby motoryzacyjne. Niszczycielskie militarne show, symulatory WRC i strefa dmuchawców dla dzieci. Bogata oferta gastronomiczna i na zakończenie sezonu festiwalowego Summer Music Party - DE GREAT STAGE, na której wystąpi wielu znakomitych polskich DJ'ów i Producentów zapewniając potężną dawkę klubowej muzyki i mnóstwo energii pod sceną!

12 powodów, dla których warto wkroczyć do świata wysokooktanowej rozrywki BitBay Summer Cars Party:

#1 FINAŁ PUCHARU POLSKI W WYŚCIGACH RÓWNOLEGŁYCH (¼ MILI) Po wielu latach Lotnisko Muchowiec doczekało się nowej nawierzchni. Remont płyty oznacza powrót do korzeni SCP, czyli organizację wyścigów na ¼ mili. Czeka Was nie lada gratka, ponieważ podczas imprezy odbędzie się finał jedynej oficjalnej serii pucharowej w Polsce, organizowanej pod auspicjami Polskiego Związku Motorowego i Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Puchar Polski to pierwsze oficjalne zawody rangi mistrzowskiej.

To gwarancja najlepszych zawodników z kraju i zagranicy, najszybszych samochodów i motocykli oraz najlepszego pomiaru. Najmocniejsze z aut mają nawet po 2 tysiące koni mechanicznych. Ich przyspieszenia oscylują na poziomie: 0-100km/h – 1,5 sekundy; 0-200km/h – 4,5 sekundy! Najszybsze z samochodów, które 15-16 września pojawią się na Katowickim lotnisku Muchowiec, po pokonaniu odcinka ćwierć mili, tuż za metą osiągają prędkości bliskie 300km/h!

#2 DRIFT Podnoszące poziom adrenaliny show w wykonaniu wyselekcjonowanej ekipy drifterskiej. Zapach palonej gumy, huk rozgrzanych do czerwoności silników, kłęby dymu. Dla fanów mocnych wrażeń dostępne będzie Drift Taxi, czyli jazda bokiem na fotelu pasażera. Obok toru pojawi się Park Maszyn, gdzie z bliska będziecie mogli podziwiać driftowozy.

#3 DREAM CARS Najbardziej pożądane samochody świata w jednym miejscu. Strefa Dream Cars to strefa marzeń, luksusu, motoryzacyjnych pragnień. To strefa, w której wyobraźnia spaja się z rzeczywistością – niepowtarzalna okazja do zobaczenia z bliska cudów motoryzacyjnej techniki.

#4 GARAŻ SCP Prezentacja najciekawszych projektów tuningowych. Serca włożone w przygotowania, oryginalne i zjawiskowe przedsięwzięcia, efekty godne pozazdroszczenia. Garaż SCP

to miejsce dla najlepszych z najlepszych, w którym zaparkują tylko wybrane samochody.

#5 GAMING Zupełnie nowy wymiar rozrywki. Symulatory, najnowsze technologie przenoszące do świata wirtualnego, prezentacja gier, sprzętu i akcesoriów.

#6 MILITARIA Potęga, siła i destrukcja. Niszczycielskie show, podczas którego demoniczne czołgi miażdżą samochodowe wraki. Dodatkową atrakcją w strefie militarnej będzie możliwość przejechania się pojazdem gąsienicowym po terenie lotniska.

#7 SUMMER MUSIC PARTY (15.09.2018 19:00-02:30) Impreza muzyczna na otwartym powietrzu i klubowe zakończenie lata! Scena klubowa

DE GREAT STAGE, na której wystąpi wielu znakomitych polskich DJ'ów i producentów pod przewodnictwem Adama De Great. Możecie liczyć na potężną dawkę klubowej muzyki, zaskakującą oprawę, efekty specjalne i mnóstwo energii pod sceną!

Na DE GREAT STAGE wystąpią:

- DJ Kuba & Neitan

- Adam de Great

- KOFM

- DJ Inox

- Patrick Moreno

- House Hunter

- Kolina (Special Live Act)

- DJ Igo

#8 OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW MOTORYZACYJNYCH Najważniejsza strefa imprezy, strefa, od której wszystko się zaczęło. Strefa, która dała początek całej 12-letniej historii Summer Cars Party! Strefa, w której zobaczymy kluby motoryzacyjne z całego kraju i najpiękniejsze perełki tuningowe. Niezwykłe miejsce, w którym można spotkać ludzi, których życiem jest pasja i miłość do motoryzacji. Prawdziwi motoryzacyjni pasjonaci zjeżdżają z całej Polski, a także wielu miast Europy.

#9 WOJNA PÓŁNOC-POŁUDNIE 2018 – TUNING KINGZ TOURNAMENT Tuning – dla jednych to szpan, dla innych pasja. Jedno jest pewne – te maszyny przykuwają uwagę. W tej strefie władać będą królowie tuningu. Stance, ekstremalne modyfikacje, a może clean look? Carbon, skóra, body kit… Miłośnicy i tuningowi pasjonaci wiedzą o czym mowa. Wyrazistość i oryginalność to królestwo Tuning Kingz!

#10 STREFA WYSTAWCÓW Największa strefa SCP stworzona dla wszystkich wystawców, partnerów i sponsorów imprezy. To tutaj powstają niezwykle barwne i zróżnicowane tematycznie stoiska, na których przyjaciele SCP mogą zaprezentować wszystko to, co najlepsze. Nowinki technologiczne, symulatory najnowszej generacji, niezwykłe samochody, konkursy i wiele więcej

– to wszystko sprawiło, że Strefa Wystawców stała się jedną z głównych, najważniejszych i cieszących się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających atrakcją SCP.

#11 STREFA BITBAY W strefie Sponsora tytularnego SCP spotkacie wiele atrakcji motoryzacyjnych, lajfstajlowych oraz dla dzieci, jednak przede wszystkim będziecie mogli dowiedzieć się czym jest Bitcoin oraz na czym polega i jak funkcjonuje rynek kryptowalut. BitBay to giełda kryptowalut numer 1 w Polsce (według rankingu CoinMarketCap). Bezpłatne konto BitBay pozwala na wymianę 19 walut, szybkie przelewy międzynarodowe, zarabianie na inwestycjach walutowych i znacznie więcej!

Więcej informacji o giełdzie oraz możliwość założenia bezpłatnego konta BitBay: https://scp.pl/bitbay/

#12 STREFA DLA DZIECI I INNE Atrakcje dla Waszych pociech w dedykowanej strefie dla dzieci (gdzie też dorośli znajdą coś dla siebie), ekstremalne skoki na bungee, finał mistrzostw Polski car audio, zlot foodtruck`ów i różnorodna oferta gastronomiczna.

To wszystko i wiele więcej już 15-16 września, na lotnisku Muchowiec w Katowicach.