Najmniej i najbardziej awaryjne samochody. Ranking marek "What Car?"

Brytyjski "What Car?" zapytał swoich użytkowników o doświadczenia z awaryjnością ich samochodów. Na podstawie 18 tys. ankiet powstał ranking tych producentów, którzy mogą pochwalić się największą niezawodnością, oraz tych, których samochody zawiodły właścicieli.

Wbrew obiegowym opiniom w ciągu ostatnich lat zauważalna jest poprawa bezawaryjności samochodów – tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej wśród czytelników "What Car?". Oczywiście można stwierdzić, że ankieta to słabe źródło wiedzy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że także zestawienia komponowane na podstawie danych nie są idealne. Jeśli są to informacje o obowiązkowych przeglądach, to przecież użytkownicy samochodów mogą naprawić usterki przed pojawieniem się na stacji diagnostycznej. Jeżeli zaś za podstawę rankingu bierze się statystyki pomocy drogowej, to trzeba pamiętać o tym, że nie każda awaria powoduje unieruchomienie auta.