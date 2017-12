Najlepsze organizery do twojego auta. Koniec z bałaganem w bagażniku

Nikt nie lubi, kiedy w trakcie jazdy rzucone luzem przedmioty obijają się, wydając drażniący hałas. Zwykle są to rzeczy, które kiedyś wrzuciliśmy luzem do tyłu i tak już zostały. Najwyższy czas uporządkować swoje auto. Spraw sobie prezent pod choinkę, kupując elegancki i praktyczny organizer.

Bałagan w bagażniku to problem wielu kierowców (iStock.com)

Na początek mamy dla was bardzo ładny i solidnie wykonany kufer z trzema przegrodami. Można sprytnie go wkomponować w powierzchnię bagażnika i wozić w nim rzeczy, które często wrzucamy tam po prostu luzem. Kuferek zagwarantuje, że się nie zniszczą i dojadą w jednym kawałku. Torba posiada 3 duże przegródki oraz 4 kieszenie. Posiada również wygodne i mocne uchwyty. Dzięki nim łatwo przeniesiesz go wraz z zawartością. Od teraz wszystko będzie uporządkowane i znajdzie się w jednym miejscu.

Kolejną propozycją jest zestaw dwóch kuferków do bagażnika. W komplecie znajdziecie dwie sztuki - jedną małą i jedną dużą. W obu przypadkach do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i czarno-czerwona. Kuferki są wodoodporne i zszyte nićmi tapicerskimi, co gwarantuje ich trwałość i solidne wykonanie.

Następny organizer wyróżnia się bardzo estetycznym wyglądem i wyjątkowo praktyczną funkcjonalnością. Kuferek wykonany został w kolorze czarnym, zaś na krawędziach zastosowano białe łączenia. Wyróżnia się mocną konstrukcją i wygodnymi uchwytami. Wyposażono go w 3 przegródki i 2 kieszenie. Składany organizer sprawdzi się zarówno w domu do organizacji bielizny, środków czystości czy ubrań, produktów spożywczych, jak również w bagażniku samochodu do przechowywania niezbędnych akcesoriów.