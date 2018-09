Najlepsze auto rodzinne – Toyota Auris

Toyota Auris to bardzo dobra propozycja dla posiadaczy rodziny 2+2 lub 2+3. Samochód ten kojarzy się głównie z niezawodnością. Jest jednak jeszcze co najmniej 5 powodów, dla których samochody japońskiej marki zyskały aż tak dobrą opinię i są wybierane przez Polaków.

5 powodów, dla których Toyota Auris to najlepsze auto rodzinne

Toyota Auris to samochód rodzinny, który cieszy się wśród Polaków dużym zainteresowaniem. Toyota posiada szeroką gamę aut rodzinnych (pełna lista na stronie: https://www.toyota.pl/new-cars/samochody-rodzinne.json), z których Auris jest jednym z najbardziej popularnych. Trudno się temu dziwić. To auto dostępne w przystępnej cenie, które wyróżnia się niezawodnością i wysokim komfortem jazdy. To duże auto rodzinne, które zachwyci również fanów mocnych wrażeń. Posiada bowiem napęd hybrydowy, który zapewnia niezwykłą elastyczność, a także silniki w wersjach diesla i benzynowej. Wszystko to daje gwarancję przyjemności z jazdy.

Toyota Auris to auto o bogatej historii. Produkowany jest przez japoński koncern Toyota Motor Corporation już od 2006 roku. Przyszły rok ma natomiast przynieść nie lada gratkę dla fanów motoryzacji – trzecią generację tego pojazdu.

Zastanawiasz się nad tym, jaki samochód rodzinny wybrać? Toyota Auris 2018 będzie odpowiednim wyborem nawet dla 5-osobowej rodziny. To auto piękne, niedrogie, niezawodne i doskonale wyposażone. Wybierając jedną z popularniejszych wersji – Premium z silnikiem 1.6 Valvematic o mocy 132 KM, otrzymujemy między innymi:

- 16-calowe felgi,

- 7-calowy ekran dotykowy,

- 6 głośników!

- układ ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,

- układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia,

- 7 poduszek powietrznych (co jest niezwykle istotne w samochodzie dla dużej rodziny),

- światła do jazdy dziennej typu LED,

- skórzana kierownica,

- czujnik zmierzchu.

To nie koniec! Nowa Toyota to również wiele, wiele innych dodatków! A to wszystko w cenie od około 75 tys. zł. Jeśli dodamy do tego fakt, że Auris to samochód, który rzadko ulega awariom, otrzymamy jedno z najlepszych aut rodzinnych na rynku. Powodów, przez które Toyota Auris jest uznawana za najlepsze auto rodzinne jest jeszcze więcej. To przede wszystkim:

- wysoki komfort jazdy dla całej rodziny,

- przystępna cena,

- niskie spalanie,

- modny design,

- bezpieczeństwo.

Te 5 cech sprawia, że Toyota Auris to auto godne zakupu.

Wygoda użytkowania dla całej rodziny

Toyoty Auris to samochód stosunkowo mały z dużym bagażnikiem, co sprawia, że, w przeciwieństwie do większych modeli (SUVy czy terenowe), doskonale sprawdzi się zarówno w warunkach miejskich, jak i na dłuższych trasach, w który możesz wybrać się wraz z 5-osobową rodziną. Ten niepozorny samochód dla rodziny ma następujące wymiary (w wersji Hatchback):

- długość: 4330 mm,

- szerokość: 1760 mm,

- wysokość: 1475 mm,

- pojemność bagażnika: 360 litrów,

- masa: 1190 kg.

Toyota Auris to przede wszystkim wyjątkowo przestronne i wygodne wnętrze dla całej rodziny w modelu 2+2 a nawet 2+3. W połączeniu z masą dodatków, które umilają podróż, takich jak rozbudowane centrum multimedialne, elektryczne regulowanie szyb tylnych oraz wiele systemów usprawniających jazdę, czyni to z samochodu Japończyków auto godne polecenia.

Cena nowej Toyoty Auris

Niezawodne działanie, bogate wyposażenie, dobre opinie zadowolonych użytkowników, nowoczesny design, wygoda i bezpieczeństwo dla całej rodziny – to cechy, które charakteryzują tę maszynę japońskiego producenta. Jaka jest jednak cena Toyoty Auris? Wbrew pozorem, to tani i ekonomiczny samochód, który można dostać nawet od 68 tys. zł. Ceny innych modeli wahają się od 71 tys. zł za wersję 1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T benzyna Active do 87 tys. zł za wersję 1,8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda Active.

Spalanie w Toyocie Auris

Doskonały samochód dla dużej rodziny musi być również ekonomiczny. To oczywiste, że dla każdej rodziny rozsądne planowanie wydatków z budżetu domowego jest podstawą. Warto wiec, aby utrzymanie samochodu nie było zbyt drogie, tak aby ten wydatek mógł nie odciskał zbyt dużego piętna na sytuacji finansowej rodziny. Jakie jest spalanie w Toyocie Auris? Warto zwrócić uwagę, że nowa Toyota Auris jest jedynym obecnie samochodem na rynku aut przeznaczonych dla rodziny, który posiada aż cztery rodzaje napędów do wyboru! Są to kolejno:

- napęd hybrydowy,

- silniki benzynowe wolnossące,

- silniki benzynowe z turbodoładowaniem,

- turbodiesle.

*Dane przedstawiają najniższą wartość spalania dla danego silnika.

Silnik Toyoty Auris

Toyota Auris od zawsze była autem uniwersalnym, które nie prowokowało wyglądem. Auto to jest jednak bardzo ciekawie i gustownie zaprojektowane. Ciekawie prezentuje się niecodziennie poprowadzona linia okien, wloty powietrza i przetłoczenia na karoserii, a do tego lampy typu LED – to wszystko sprawia, że obok tego samochodu trudno przejść obojętnie. Toyota Auris sprawia wrażenie masywnej i dużej, jednak w rzeczywistości jest stosunkowo kompaktowa, przez co idealnie nadaje się jako auto miejskie dla całej rodziny. A jaki wybrać silnik Toyoty Auris? Gama silników w Toyocie Auris jest naprawdę pokaźna i dostosowana do potrzeb nawet najbardziej wymagającego kierowcy. Jak wspomnieliśmy nieco wyżej do wyboru są cztery rodzaje silników: unikalny napęd hybrydowy, silniki benzynowe wolnossące, silnik benzynowy z turbodoładowaniem oraz turbodiesle. Producent chwali się również nowym silnikiem 1,2 Turbo. Mówiąc wprost oznacza to niższe spalanie, a więc mniejsze koszty utrzymania, które muszą ponieść użytkownicy tego rodzinnego auta. Do tego należy dodać możliwość prowadzenia bardziej dynamicznej jazdy, co jest dodatkowym atutem silnika 1,2 Turbo. Co jednak o Toyocie myślą sami kierowcy? Jakie są ich opinie na temat Toyoty Auris?

