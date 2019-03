Najbezpieczniejsze auta na rynku – teraz jeszcze bardziej dostępne

Nie od dziś wiadomo, że nowe auta zapewniają największe bezpieczeństwo. Dzięki możliwości wynajmu samochodu na abonament opcja użytkowania takiego pojazdu jest dużo łatwiejsza.

Hyundai Nexo (Materiały prasowe, Fot: Hyundai)

Przy wyborze auta użytkownicy coraz częściej stawiają na bezpieczeństwo. Rosnąca świadomość może tylko cieszyć, a producenci to zauważają. Najbezpieczniejsze modele to przede wszystkim te nowe, wyposażone w najnowocześniejsze systemy elektroniczne, spełniające coraz bardziej wygórowane normy i mające kawał doświadczenia, wynikający z ich historii i wagi przywiązywanej do kwestii bezpiecznego poruszania się na drodze.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Polacy zajmują dopiero 17. miejsce na 25 kontrolowanych państw pod względem wieku zarejestrowanych aut (średni wynik w naszym kraju to 13 lat). Mimo to, można doszukiwać się pierwszych pozytywnych zmian. Jak się okazuje w ciągu dwunastu miesięcy wynik ten poprawił się aż o 4 lata. Liczymy na to, że tendencja zostanie zachowana, dzięki czemu nasze drogi będą coraz bezpieczniejsze.

Zespół Carsmile zajrzał do testów NCAP weryfikujących poziom bezpieczeństwa. Restrykcyjne normy narzucone przez organizację doskonale oddają to, jak dobrze ochronić może nas samochód podczas zderzenia. Co istotne organizacja jest całkowicie niezależna, dzięki czemu możemy liczyć na obiektywność ocen. Podczas serii testów zderzeniowych określa się zakres ochrony pasażerów, ale też pieszych. Zebrane dane porównuje się z wynikami wzorcowymi i określa się (procentowo), jak bardzo zbliżone są obie wartości. I tak, w trzech najważniejszych kategoriach zwyciężyły:

- Hyundai NEXO (duże auto terenowe)

- Lexus ES (duże auto rodzinne)

- Mercedes klasy A (małe auto rodzinne)

Przy wyborze idealnego i bezpiecznego auta warto przeanalizować dokładnie wyniki testów i odpowiedzialnie dobrać wyposażenie dodatkowe. Carsmile zapewnia dowolną konfigurację niemal każdego pojazdu. W swojej ofercie posiada 30 najpopularniejszych marek i aż 500 modeli, które możemy dowolnie spersonalizować. To bardzo dobra odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta.

Niewątpliwym plusem samochodu na abonament jest wygoda. Minimum formalności, które załatwić można bez wychodzenia z domu. Wystarczy wybrać interesujące nas auto, jego wyposażenie, czas trwania kontraktu i wysokość raty. Bardzo istotna jest przejrzystość umowy i to, że koszty nie zmienią się przez cały okres jej obowiązywania. Płacimy stałą ratę i stawkę za realnie przejechane kilometry.

Co otrzymujemy od Carsmile w ramach stałego abonamentu? Wszystko to, co niezbędne, by bez stresu użytkować pojazd. W miesięczną opłatę wliczone jest ubezpieczenie, serwis, nieprzewidziane naprawy, a nawet dwa komplety opon. Nie obchodzą nas zmieniające się stawki ubezpieczeń, czy to, że niezbędna jest natychmiastowa wizyta w warsztacie. Pełen pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW i Assistance), to dodatkowy czynnik zapewniający spokój i bezpieczeństwo.