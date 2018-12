Najbardziej absurdalne interwencje policji w 2018 r. Kierowcy i samochody

Trudno wyobrazić sobie bezpieczeństwo bez udziału policji. Interwencje funkcjonariuszy są najczęściej poważne i istotne, ale bywają i takie absurdalne. To te spośród nich, które dotyczyły kierowców lub samochodów.

Lublin: Pijana 26-latka uciekła z miejsca kolizji do nieoznakowanego radiowozu

26-latka najpierw spowodowała kolizję, a później uciekła z miejsca zdarzenia. Szukając pomocy, wsiadła do nieoznakowanego radiowozu. Policyjnym wywiadowcom opowiedziała, co zrobiła chwilę wcześniej. Poprosiła ich ukrycie i pomoc w dalszej ucieczce. Mimo, że była nietrzeźwa, to szczerze sama się zdziwiła i zakłopotała własną niefrasobliwością, kiedy okazało się, że jak na spowiedzi wszystko odpowiedziała policjantom. Oprócz promili w organizmie miała na koncie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a w aucie ubrania ukradzione w galerii handlowej.