Nadchodzi zima. Najlepsze preparaty do odmrażania szyb w aucie

Zamarznięte szyby to jedno z najgorszych utrapień, z jakimi muszą zmagać się polscy kierowcy przez kilka miesięcy w roku. Czekanie aż nagrzeje się silnik i nawiewy same poradzą sobie z warstwą lodu zalegającą na szybie jest nie tylko uciążliwe, ale także nieekologiczne. Mamy dla was kilka propozycji preparatów, które niemal natychmiast usuwają zamarzniętą wodę i powodują, że lód prędko nie pojawi się znowu na szybie.

Zamarznięta szyba w aucie nie musi być już dłużej problemem. (iStock.com)

Pierwszy z nich to prawdziwy hit wśród kierowców. K2 ALASKA to obecny od 10 lat na rynku odmrażacz do szyb o pojemności 700ml. Jest super skuteczny. W zaledwie kilka chwil odmraża powierzchnie szyby, pozostawiając ją gładką i bez zarysowań. Zawarte w Alasce nanocząsteczki sprawiają, że po jego zastosowaniu łatwiej jest następnym razem usunąć lód z powierzchni szyby. Co ważne, jest on całkowicie bezpieczny dla lakieru, gumy i plastiku.

Drugim, niezwykle skutecznym preparatem jest ATOMIZER. Butelka zawiera 500ml substancji. Preparat szybko i skutecznie usuwa szron i lód z szyb samochodowych, a także chroni je przed ponownym oblodzeniem. Dobra widoczność, zwłaszcza w okresie zimowym, znacząco poprawia bezpieczeństwo jazdy. Dzięki skutecznemu działaniu odmrażacza nie ma potrzeby używania skrobaka. Dzięki temu szyby nie są narażone na pojawienie się rys, a pojazd jest gotowy do jazdy o wiele szybciej. ATOMIZER może być również używany do odmrażania piór wycieraczek.