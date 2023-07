Na urlop motocyklem! Dlaczego warto podjąć to wyzwanie?

Jazdę na motorze pod względem odczuć można bardziej porównać do jazdy na rowerze, aniżeli do podróżowania samochodem, co niewątpliwie jest plusem. Podczas przemieszczania się motorem mamy większe wrażenie przestrzeni, jaka nas otacza, możemy podziwiać piękne widoki, a także dostać się do miejsc, do których nie dojechalibyśmy samochodem. To zupełnie nowy wymiar podróżowania, który doceni każdy miłośnik motorów!