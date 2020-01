WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany opony 5 godzin temu Na co należy zwrócić uwagę, wybierając opony do naszego auta? Decydując się na zakup ogumienia do naszych aut, często stajemy przed nie lada wyzwaniem. Mimo że z pozoru wiemy, czego chcemy, przed nami rozkłada się szereg opcji. Warto w takich chwilach skorzystać z wyszukiwarek dostępnych na stronach internetowych, a także zapoznać się opiniami innych użytkowników konkretnego modelu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Kiedy, jak i czym jeździmy? Wybierając opony, powinniśmy się zastanowić nad kilkoma istotnymi kwestiami. Należą do nich m.in. nasz styl jazdy, czas użytkowania oraz typ pojazdu, jakim się poruszamy. Warto również przeanalizować jakimi drogami się przemieszczamy. Czy mamy do czynienia z krótkimi odcinkami o prostej powierzchni, czy wręcz przeciwnie, poruszamy się na długich trasach, z dużym obciążeniem na drogach z wybojami, polnych lub górzystych? Opony stanowią istotną składową, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo na drogach, dlatego należy się dokładnie zastanowić czy zdecydujemy się na opony letnie, zimowe, całoroczne, a może bieżnikowane. Jednak w tym wypadku należy brać pod uwagę, iż nie są to produkty wskazane przy nadmiernym obładowywaniu pojazdu oraz pokonywaniu kilkudziesięciu tysięcy km. w ciągu roku. Co wybrać? Opony letnie, zimowe, czy całoroczne? Należy również pamiętać, że opony dzielimy również ze względu na okres ich wykorzystywania. Czy szukamy opony odpowiedniej na lato, zimę, a może chcemy je użytkować przez wszystkie sezony? Ma to istotne znaczenie wpływające, chociażby na takie czynniki jak przyczepność do podłoża, czy długości hamowania oraz poziom wydawanego dźwięku podczas jazdy. Niskie temperatury będą zabójcze dla opon letnich, natomiast zimówki będą ciężko pracowały latem. Opony całoroczne tak naprawdę będą kiepsko sobie radzić przy bardzo wysokich, jak i niskich temperaturach. Jednak wybór należy ostatecznie do nas. Kupując opony, warto zwrócić uwagę również na producenta i konkretną specyfikację opony. Do wyboru mamy opony z premium, takich jak chociażby Nokian lub Goodyear czy niższych klas. Analiza jest w tym przypadku dość istotna, chociażby w takiej kwestii jak wytrzymałość. Nie chcemy przecież, aby opony zjadły się po pierwszym sezonie, co ma często miejsce w przypadku towarów z klasy budżetowej (ekonomicznej) lub produkowanych w państwie środka (opony chińskie). Jak w przypadku każdego zakupu tak i podczas nabywania ogumienia do naszych samochodów powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy się kierować wyłącznie ceną lub producentem, lecz dokładnie przeanalizować naszą potrzebę, tak by niepotrzebnie narażać się na duże koszta, lub wręcz odwrotnie nie kupować jak najtańszych, podczas gdy jeździmy autem o dużej mocy silnika na odległych dystansach i w dodatku na trudnych drogach w różną pogodę i z dodatkowym obciążeniem. W takim przypadku nawet nowa opona może nie spełnić naszych oczekiwań, co w gruncie rzeczy będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, a nawet stawianiem w sytuacji zagrożenia nasze, i innych uczestników ruchu drogowego życia. Polub WP Moto 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne