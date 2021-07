Zobacz, jak myć motocykl. Prosty błąd może doprowadzić do awarii

Motocykla nie umyje się na myjni automatycznej tak jak samochodu. Ale do wyboru pozostaje kilka innych opcji. Oczywiście można oddać jednoślad do myjni ręcznej, w której ktoś się nim zajmie, lub do ekspertów od detailingu. Jednak jest to drogie i czasochłonne rozwiązanie. Można też motocykl wymyć samemu – na ciśnieniowej myjni bezdotykowej lub korzystając ze zwykłego wiadra z wodą. Oba te rozwiązania mają swoje zalety.