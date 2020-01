Multitool do auta. Przyda się w razie kolizji

Choć temperatura jest stosunkowo wysoka jak na tę porę roku, ta sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Ochłodzenie wiąże się natomiast z trudną sytuacją na drodze, a wtedy nietrudno o kolizję. Gdy stanie się najgorsze, trzeba przede wszystkim zachować zimną krew i trzeźwy osąd sytuacji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Brelok potrafi zmierzyć ciśnienie w kołach i wiele więcej (Youtube.com)

Każdy kierowca ma przy sobie niezbędnik, bez którego nie wsiada za kółko. Obok samochodowej apteczki i gaśnicy warto mieć przy sobie zmyślny multitool w formie breloczka przypinanego do kluczy. Stanowi on odpowiedź na wszystkie problemy, które możesz napotkać podczas kolizji.

Samochodowy niezbędnik to zestaw niewielkich narzędzi zamkniętych w wytrzymałej obudowie. Jest ona tak skonstruowana, że dotarcie do dowolnego akcesorium zajmuje dosłownie chwilę. Multitool jest przy tym na tyle niewielki, że bez problemu zmieścisz go w kieszeni, a nawet doczepisz do samochodowych kluczy. Ma to dwie zalety – po pierwsze możesz nosić breloczek zawsze przy sobie, po drugie w razie wypadku zawsze możesz intuicyjnie po niego sięgnąć. Gdy inne nieprzymocowane przedmioty w wyniku uderzenia gwałtownie zmienią swoje położenie, brelok pozostanie przy stacyjce.

Materiały prasowe Podziel się

Poradzisz sobie z pasami

Część gadżetów można przymocować przy pomocy specjalnego klipsa do samych pasów, dzięki temu w sytuacji zagrożenia możesz instynktownie po niego sięgnąć, by się wyswobodzić. Wbudowane ostrze do cięcia pasów przyda się szczególnie wtedy, gdy mechanizm zapięcia zablokuje się bądź nie będziesz w stanie się do niego dostać. Wystarczy wyszarpnąć kolorowy element z kółkiem, by otworzyła się szczelina, na końcu której znajdziesz ostry nożyk. Warstwa tworzywa sztucznego zabezpiecza ostrze z obu stron i praktycznie uniemożliwia skaleczenie. Jednocześnie nożyk będzie w stanie poradzić sobie ze wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa.

Drobny i skuteczny