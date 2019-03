Multitool dla kierowcy. Uratuje życie, kosztuje niewiele

Do wypadku może dojść w każdej chwili, dlatego warto wcześniej się na taką ewentualność zabezpieczyć. Aby w przypadku poważniejszej kolizji wydostać się z auta bez pomocy, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i wiedzę, jak z nich korzystać.

Brelok potrafi zmierzyć ciśnienie w kołach i wiele więcej (Youtube.com)

Przyrząd zaprojektowany jako pomoc w razie wypadku jest niezwykle mały. Możesz z powodzeniem nosić go przy kluczach czy wrzucić do schowka. Ważne jednak, by przez cały czas mieć świadomość tego, gdzie się znajduje i móc sięgnąć do niego podczas wypadku.

Ukryte ostrze

Dobrej jakości brelok samochodowy to połączenie kilku praktycznych narzędzi. Niewielkie i bezpieczne ostrze przyda się w momencie, gdy mechanizm pasów bezpieczeństwa zablokuje się w wyniku zderzenia. Bez niego trzeba będzie się nieźle nagimnastykować, by wydostać się z auta. Nożyk zamknięty w obudowie z tworzywa sztucznego jest wyjątkowo ostry, a by się do niego dostać, wystarczy mocno szarpnąć multitoolem, gdy kluczyki są w stacyjce.

Po wyjęciu blokady z kółkiem do kluczy naszym oczom ukaże się wąska szczelina, w której osadzono nożyk. Wystarczy wcisnąć w tę szczelinę końcówkę pasów bezpieczeństwa, a następnie mocno szarpnąć. Ostra jak brzytwa stal przejdzie przez wzmocnione pasy jak przez masło, uda ci się to praktycznie bez wysiłku. Co najważniejsze, samo przecięcie pasów to kwestia sekund.

Niezawodny zbijak

Zbijak do szyb to kolejne wyjątkowo ważne narzędzie, bez którego nie obejdziesz się podczas wypadku. Jeżeli w wyniku uderzenia drzwi wgniotą się, otworzenie ich może być bardzo trudne. Wtedy jedyna droga ucieczki prowadzi przez samochodową szybę. Jeżeli nie stłukła się podczas wypadku, wybicie jej będzie bardzo trudne, jeśli nie masz przy sobie odpowiedniego narzędzia.

Brelok samochodowy wyposażono w prosty mechanizm, który umożliwi zbicie samochodowej szyby nawet przy ograniczonej przestrzeni w aucie. Nie musisz brać dużego wymachu i wyprowadzać ciosu z dużą siłą, wystarczy docisnąć szpikulec do szyby. Zamontowana pod obudową sprężyna odciągnie go i zamieni siłę docisku w cios, który poradzi sobie nawet z najtwardszym szkłem.

Mnóstwo dodatkowych akcesoriów

Światła nigdy za wiele. Dlatego w multitoolach samochodowych montuje się również niewielkie i wytrzymałe latarki z diodami led. Przydadzą się nie tylko podczas drobnych napraw. Jeśli samochód odmówi posłuszeństwa w nocy na nieoświetlonej, ruchliwej drodze, trzeba będzie rozstawić trójkąt ostrzegawczy i zasygnalizować swoją obecność innym kierowcom.