Multitool dla kierowcy. Przyda się w awaryjnej sytuacji

Zwiększony ruch na drogach i trudne warunki atmosferyczne wymagają o wiele większej ostrożności. W razie wypadku lub kolizji warto mieć przy sobie coś, co może pomóc wydostać się z rozbitego auta. Podstawa to zbijak do szyb i ostrze do cięcia pasów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Brelok może być nie tylko elegancki, ale również praktyczny (123RF)