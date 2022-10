Motoryzacyjna prognoza długoterminowa

Zdążyć ze zmianami

Kolejnym megatrendem jest rozwój elektromobilności. Upowszechnienie się samochodów elektrycznych, przewidziane w realizacji pakietu klimatycznego Fit for 55 wymusi duże zmiany w branży, zarówno na rynku części, jak i usług serwisowych. Szacuje się, że zapotrzebowanie samochodów elektrycznych na części zamienne jest mniejsze o 30% niż w przypadku samochodów z napędem spalinowym. Wpłynie to na obroty przedsiębiorstw na rynku wtórnym. – Z drugiej strony elektromobilność to zupełnie inne rozwiązania techniczne, wymagające od uczestników rynku zdobycia nowych kompetencji. Kto się zagapi, może nie zdążyć wsiąść do elektromobilnego pociągu, a to już prosta droga do utraty rynkowej pozycji – tłumaczy Alfred Franke, prezes Grupy MotoFocus.pl